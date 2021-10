1860 München vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung im DFB-Pokal

Im DFB-Pokal steht die 2. Runde auf dem Programm. Wir verraten, wie 1860 München vs. FC Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

2. Hauptrunde im DFB-Pokal: Der TSV 1860 München hat heute Abend um 18.30 Uhr den Zweitligisten Schalke 04 zu Gast. Gespielt wird in München, im Stadion an der Grünwalder Straße.

Drittligist 1860 München hat in dieser Saison überhaupt noch nicht in die Spur gefunden. Obwohl der Kader von der letzten Spielzeit überwiegend zusammengeblieben ist, hat sich das Team von Michael Köllner noch nicht richtig bewiesen. Ein Sieg gegen S04 wäre auch deswegen eine kleine Überraschung.

Der FC Schalke 04 dagegen hat sich in der 2. Liga nun einigermaßen akklimatisiert. Das Team von Dimitrios Grammozis steht auf Platz drei der Tabelle und will im Pokal möglichst weit kommen.

1860 München vs. FC Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Goal verrät alles rund um die Übertragung des Matches zwischen 1860 und S04 - auch findet Ihr hier die Aufstellung.

1860 München vs. FC Schalke 04: Wettbewerb, Termin, Ort, Uhrzeit

Duell : 1860 München vs. FC Schalke 04

: 1860 München vs. FC Schalke 04 Wettbewerb : DFB-Pokal 2021/22, 2. Hauptrunde

: DFB-Pokal 2021/22, 2. Hauptrunde Datum & Uhrzeit : 26. Oktober 2021, 18.30 Uhr

: 26. Oktober 2021, 18.30 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

1860 München vs. FC Schalke 04 live im TV sehen: So wird der DFB-Pokal gezeigt / übertragen

Im DFB-Pokal kommt es zum Duell zwischen zwei Teams, dessen Vereinsfarbe die gleiche ist: Blau. Der TSV 1860 München spielt gegen den FC Schalke 04 und das Spiel ist eines der ersten der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal.

Doch welcher Sender hält die Rechte an der Übertragung der vollen 90 Minuten im TV und LIVE-STREAM? Die Rechtelage des Wettbewerbs ist dieses Jahr auf zwei bzw. drei Schultern verteilt, denn ARD und Sport1, sowie im Pay-TV Sky zeigen die Spiele.

Sky zeigt / überträgt jedes einzelne Spiel des DFB-Pokals live im TV und LIVE-STREAM, ARD und Sport1 übertragen einzelne Spiele im Free-TV.

Sky ARD Sport1 jedes einzelne Spiel live (63 Spiele)

Abonnement von Nöten neun Spiele live

kostenlos im Free-TV 1 Spiel pro Runde

kostenlos im Free-TV

1860 München vs. FC Schalke 04 live im TV auf Sky sehen: Den DFB-Pokal live im Pay-TV sehen

Wir haben es bereits verraten: Sky zeigt jedes einzelne Spiel live im Fernsehen. Das Spiel zwischen 1860 und Schalke 04 könnt Ihr nur mit einem Abonnement sehen - die Übertragung beginnt bereits um 18 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff.

Zu 1860 München vs. FC Schalke 04 gibt es eine Übertragung im Einzelspiel und in der Konferenz - beide Möglichkeiten stehen Euch heute zur Verfügung.

Übertragungsbeginn : 18 Uhr

: 18 Uhr Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentar : Toni Tomic

: Toni Tomic Kanal : Sky Sport 4 (HD)

: Sky Sport 4 (HD) Teaser: Ein-Mann-Offensive: Simon Terrodde ist der Erfolgsgarant bei Schalke 04. Fans sehen ihn sogar im Dress der DFB-Elf. Erlegt der Stürmerstar der "Knappen" auch die "Löwen"?

Zudem gibt es auf Sky Sport 2 eine Konferenzschaltung mit allen Parallelspielen des Abends. Unter anderem ist Hertha BSC im Einsatz.

1860 München vs. FC Schalke 04 live im Free-TV sehen: Welches Spiel kommt kostenlos im Fernsehen?

Jetzt ist natürlich die Frage, welches DFB-Pokalspiel am Dienstagabend live im Free-TV gezeigt wird. Ist es 1860 München vs. FC Schalke 04? Nein! Dieses Duell in München kommt heute ausschließlich live im TV bei Sky.

Dagegen kommt das Match zwischen dem BVB und dem FC Ingolstadt live auf Sport1!

1860 München vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM sehen: Der DFB-Pokal in der Übertragung

Wenn Ihr im Fernsehen nicht mit dabei sein könnt, wenn 1860 München den FC Schalke 04 empfängt, dann gibt es im Internet vielleicht eine Option für Euch, das ganze Spiel oder alle Duelle des Abends zu verfolgen. Es gibt insgesamt drei Möglichkeiten, die das ganze Duell begleiten.

1860 München vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Das Sky Ticket ist Eure Top-Option, wenn Ihr kein Kunde bei Sky seid und unbedingt sehen wollt, wie der TSV 1860 und S04 um die dritte Hauptrunde kämpfen. Ihr könnt nämlich auch spontan und kurzfristig ein Abonnement buchen und müsst dabei nicht - wie bei Sky ganz regulär - für eine lange Laufzeit Kunde werden.

Sky Ticket bietet verschiedene Pakete an und Ihr könnt Euch jetzt hier anmelden, um 1860 München vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM auf Sky Ticket zu sehen. Jetzt registrieren!!

1860 München vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM auf Sky Go

Dagegen ist Sky Go Eure Option Nummer eins, wenn Ihr Kunde bei Sky seid. Denn dann habt Ihr Zugang zur Streamingwelt von Sky Go - das Ganze geht kostenfrei, Ihr müsst also nicht noch zusätzlich etwas an Sky bezahlen.

1860 München vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM: OneFootball zeigt den DFB-Pokal

Wenn Ihr genau ein einziges Spiel des DFB-Pokals live im Stream anschauen wollt, dann bietet sich OneFootball an. Ein Duell kostet 3,99 Euro und Ihr könnt entscheiden, welches.

DFB-Pokal im kostenlosen LIVE-TICKER: 1860 München vs. FC Schalke 04

Wenn Ihr kein Kunde bei Sky seid und auch kurzfristiges Paket bei Sky Ticket nicht in Frage kommt, dann könnt Ihr auch im LIVE-TICKER bei Goal mit dabei sein.

Der DFB-Pokal wird dort kostenlos getickert, Ihr könnt Euch dort jedes Spiel durchlesen.

DFB-Pokal gegen #Schalke: Mitglieder-Verkauf startet!

Die Vorverkaufsphase für Dauerkarten-Inhaber für das Spiel gegen @s04 ist vorbei. Die nicht durch Dauerkarten belegten oder nicht von Dauerkarten-Inhabern abgerufenen Tickets gehen JETZT unter https://t.co/h67tff8330 online. pic.twitter.com/0jlgCl37pG — TSV 1860 München (@TSV1860) October 21, 2021

1860 München vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung des DFB-Pokals