1860 München vs. Eintracht Braunschweig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft die 3. Liga live

Die ist aus dem Winterschlaf erwacht und bringt zum ersten Spieltag des neuen Jahres ein echtes Traditionsduell mit sich. Anstoß zwischen dem TSV und Eintracht Braunschweig ist am heutigen Sonntag um 13 Uhr.

Nachdem vor Weihnachten bereits ein Spiel der Rückrunde gespielt wurde, überwinterte 1860 nach 20 absolvierten Partien auf Platz zehn. Konkurrent Braunschweig spielt derweil noch oben mit. Vom Relegationsplatz trennt die Eintracht nur das schlechtere Torverhältnis.

Die Münchner wollen es dabei zuhause besser machen als im Hinspiel in Braunschweig. Trotz des 1:0-Führungstreffers von Sascha Mölders reisten die Blauen mit einer 1:2-Niederlage nach Hause. Martin Koblyanski und Benjamin Kessel drehten die Partie.

1860 München gegen Braunschweig wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen - in diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu! Außerdem präsentiert Euch Goal kurz vor Spielbeginn hier die Aufstellungen.

Erfahrene Fans der 3. Liga werden wissen, dass einige Spiele der 3. Liga live im Free-TV laufen, während andere ausschließlich beim Pay-TV-Sender MagentaSport zu sehen sind. Wie sieht's heute Mittag also beim Spiel zwischen 1860 und Braunschweig aus? Goal klärt auf.

Im Free-TV hat sich leider kein frei empfangbarer Sender die Übertragungsrechte gesichert, womit 1860 gegen Eintracht exklusiv auf MagentaSport läuft. Der hauseigenen Fernsehsender der Telekom zeigt nämlich alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge.

Ab 12.45 Uhr könnt Ihr beim Bezahlsender einschalten und den Vorberichten lauschen, ehe ab 13 Uhr das komplette Geschehen aus dem Grünwalder Stadion übertragen wird.

MagentaSport ist allerdings kostenpflichtig, lediglich Kunden der Telekom können ein Jahr lang das Angebot umsonst nutzen. Anschließend kostet das Abo für Telekomkunden 4,99 Euro monatlich.

Wer keinen Vertrag mit der Telekom besitzt, muss für das MagentaSport-Abo 16,95 Euro monatlich hinblättern. Solltet Ihr Euch direkt für ein Jahr anmelden, spart Ihr etwas Geld und zahlt lediglich 9,95 Euro im Monat. Alle weiteren Infos zur Anmeldung lest Ihr auf der offiziellen Webseite von MagentaSport!

MagentaSport zeigt sein Programm nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet - somit könnt Ihr 1860 gegen Braunschweig auch im LIVE-STREAM verfolgen! Unter www.MagentaSport.de könnt Ihr Euch einloggen und das Spiel schauen.

Bild und Ton sind im LIVE-STREAM identisch mit der TV-Übertragung, somit wird auch hier bereits um 12.45 Uhr aus München gesendet. Wer keinen Vorbericht verpassen möchte, kann sich also eine Viertelstunde vor Anpfiff reinklicken.

Auch die Konditionen sind im Netz dieselben wie für das TV-Abo. Während Telekomkunden ein Jahr lang kostenlos streamen dürfen, kostet das Streaming-Abo für alle anderen mindestens 9,95 Euro monatlich. Alle Details zu den Anmeldemodalitäten findet Ihr oben oder unter diesem Link.

Ihr wollt kein Geld ausgeben, um das heutige Spiel verfolgen zu können? Dann seid Ihr bei Goal genau richtig! Hier findet Ihr nämlich einen LIVE-TICKER, der Euch alles Wichtige aus München ausführlich schildert - und das natürlich kostenlos!

Hier bekommt Ihr die spielentscheidenden Szenen nicht nur beschrieben, sondern werdet auch mit interessanten Zahlen und Statistiken versorgt. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald sie offiziell bekanntgegeben wurden.

Schaut dafür kurz vor Anpfiff noch mal rein!

Die Stehplätze für das erste Heimspiel der #Löwen vs. @EintrachtBSNews (So., 26.01.20, 13h) sind bereits vergriffen. Überraschenderweise gibt es noch Sitzplätze auf der Haupttribüne & in der Stehhalle. Jetzt online unter ▶https://t.co/m2ETvCMOoc buchen.#M60EBS #tsv1860 @3_liga pic.twitter.com/PJEpnm7J0r