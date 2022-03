Am heutigen Dienstagabend (1. März 2022) empfängt 1860 München im Nachholspiel der 3. Liga den 1. FC Kaiserslautern. Die Drittligapartie wird um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen.

Kaiserslautern spielt in der 3. Liga derzeit um den Aufstieg mit, während 1860 im Tabellenmittelfeld rangiert. Der Gastgeber könnte die Punkte also gut gebrauchen, wenn man noch eine kleine Chance auf die oberen Plätze haben möchte. Aber auch Kaiserslautern will natürlich die drei Punkte mitnehmen, um weiterhin einen Aufstiegsplatz zu belegen.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels 1860 vs. Lautern im TV und LIVE-STREAM.

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb 3. Liga Anpfiff Dienstag, 1. März - 19 Uhr Spielort Stadion-an-der-Grünwalder-Straße (München)

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Ja, die gibt es. Leider allerdings nur im Pay-TV. Hauptverantwortlich für die Übertragung der 3. Liga ist der Bezahlsender MagentaSport. Dort könnt Ihr alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge verfolgen. Einige ausgewählte Drittligaspiele laufen zwar auch im Free-TV, die heutige Partie gehört aber leider nicht dazu.

Um jetzt bei MagentaSport zusehen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Die Mitgliedschaft dort kostet Euch 16,95 Euro monatlich, wenn Ihr Euch für das Monatsabo entscheidet. Im Jahresabo sind es 9,95 Euro monatlich.

Jetzt aber aufgepasst: Da MagentaSport zur Telekom gehört, bekommt jeder, der bereits Kunde bei der Telekom ist, einen vergünstigten Tarif. Hier zahlt Ihr für das Monatsabo nur 9,95 Euro und im Jahresabo belaufen sich die Kosten auf 4,95 Euro pro Monat.

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Natürlich könnt Ihr das Spiel bei MagentaSport auch im LIVE-STREAM sehen. Dafür müsst Ihr Euch nur mit Euren gültigen Log-in-Daten auf der MagentaSport-Website anmelden und könnt schon dort den LIVE-STREAM zum Spiel verfolgen.

Natürlich braucht Ihr dafür auch wieder ein gültiges kostenpflichtiges Abo, sowie in internetfähiges Gerät auf dem ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

1860 München vs. Kaiserslautern (FCK) live: Der LIVE-TICKER zur 3. Liga heute

Bei GOAL haben wir natürlich auch wieder einen LIVE-TICKER für Euch parat. Wenn Ihr also nicht direkt live vor dem Bildschirm mitfiebern könnt, dann verpasst Ihr auch im LIVE-TICKER keine Großchance, Tor oder gelbe Karte.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Übertragung der 3. Liga auf einen Blick

1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.