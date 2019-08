11teamsports und Nike starten neue Teamsportkampagne

Das Motto "Diversity" steht im Mittelpunkt der diesjährigen #MissionMannschaft-Kampagne. Deren Herzstück ist der brandneue Spot.

11teamsports und Nike gaben mit der erfolgreichen Teamsportkampagne #MissionMannschaft rund um Testimonial Joshua Kimmich im letzten Jahr den Startschuss für einen neuen, innovativen Ansatz zur Aktivierung im Teamsportbereich. Weiterhin zählt Teamsport zu den wichtigsten Business-Treibern des Satteldorfer Unternehmens mit enormem Potential für die Zukunft. Und so setzt der Onlinehändler auch zum diesjährigen Saisonauftakt wieder auf eine eigene Teamsportkampagne gemeinsam mit Sportartikelhersteller Nike.

Im Mittelpunkt der diesjährigen #MissionMannschaft-Kampagne steht das Motto „Diversity“. Zelebriert wird das gesamte Mosaik des Fußballs. Verbildlicht und greifbar wird diese Vielfalt des Fußballs in dem neuen Spot, dem Herzstück der Kampagne, u. a. durch die Integration von Kindern, Frauen und Männern aus dem Amateur- und Profibereich. Zu sehen sind auch in diesem Jahr wieder bekannte Gesichter: Julian Brandt ( ), Niklas Stark ( ) und Felicitas Rauch ( ) gehen mit 11teamsports auf #MissionMannschaft.

Marc Meurer, Senior Director Marketing bei 11teamsports erklärt: „Der Erfolg der ersten gemeinsamen Teamsport-Kampagne mit Joshua Kimmich im letzten Jahr hat gezeigt, dass aus einer besonderen Idee, mit viel konstruktivem gemeinsamen Input und viel Akribie im Detail ein geniales Ergebnis zu erzielen war. In unserer aktuellen Kampagne erzählen wir eine Geschichte, die jeder Fußballer und jede Fußballerin kennt. Eine Geschichte, die sich jede Saison wiederholt. Sie beginnt, wenn sich die Fußball-Sommerpause langsam dem Ende zuneigt und jeder Spieler und Vereinsverantwortliche, jeder, der den Fußball liebt, das Kribbeln und die Vorfreude auf die neue Saison verspürt. Das Ergebnis ist Gänsehaut pur und inspiriert Jede/n sofort auf den Platz zu gehen und Fußball zu spielen. Das ist das was wir gemeinsam erreichen wollten! Diese speziellen Fußballmomente in enger Zusammenarbeit mit Nike zum Leben zu erwecken, ist ein tolles Beispiel dafür, wie wir als Händler mit der Marke Hand in Hand gehen.“

Die Botschaft des Spots richtet sich dabei an alle Amateur- sowie Profifußballer. Egal wer, egal wo – es ist der inklusive und vielfältige Charakter von Fußball, der zu dieser Zeit Amateure und Profis vereint. Jede Mannschaft muss in der Phase der Vorbereitung eine Einheit werden – über quälende Trainingseinheiten, das Spaßhaben in der Mannschaftskabine, die ersten Vorbereitungsspiele oder auch über die Ausstattung, wie bspw. die Trikots. Denn nur als geschlossene Mannschaft werden die Saisonziele erreicht.

Die Kampagne startet deutschlandweit pünktlich zum Saisonauftakt für eine Laufzeit von acht Wochen. Unter dem Slogan „#MissionMannschaft“ wird die Kampagne über zielgruppennahe Plattformen, wie u. a. Kreisligafußball und Fußballhelden gespielt, ergänzt durch Influencer-Aktivitäten und die Einbindung der der Profi-Spieler (Julian Brandt, Niklas Stark, Felicitas Rauch) zur Gewinnspielaktivierung in der Zielgruppe. Auch die eigenen Kommunikationskanäle des Unternehmens stehen im Zeichen der #MissionMannschaft. Hierzu zählen u. a. der Onlineshop, die Social Media-Kanäle, wie Instagram, Youtube und Facebook, klassische PR-Maßnahmen bis hin zur Platzierung und Aktivierung am PoS in den eigenen 11teamsports Stores.

Die Konzeption der Kampagne erfolgte in-house zusammen mit Nike. Kreation und Produktion übernahm District10.