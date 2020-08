1. FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart heute live im TV und LIVE-STREAM - so läuft das Testspiel

Stuttgart ist zurück in der Bundesliga und testet gegen einen Ligakonkurrenten. Das Spiel in Mainz wird LIVE übertragen, wir zeigen, wo.

Die Vorbereitung auf die Saison 2020/21 ist bereits in vollem Gange! Die beiden Bundesligisten 1. FSV und haben ein Testspiel vereinbart. Anstoß der Partie im Stadion am Bruchweg ist heute Nachmittag um 16 Uhr.

Die Stuttgarter schafften als Meister den Aufstieg in die erste Liga, Mainz hingegen schloss die abgelaufene Spielzeit auf dem 13. Tabellenplatz ab und erreichte damit immerhin das Ziel Klassenerhalt.

Ihr wollt den ersten Härtetest beider Teams verfolgen? Dann schaut Euch das Testspiel zwischen Mainz und Stuttgart LIVE an! Hier gibt's alle Infos dazu.

1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart heute live: Das Testspiel im Überblick

Duell 1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart (Testspiel) Anpfiff Mittwoch, 19. August 2020 | 16 Uhr Spielort Stadion am Bruchweg (Mainz)

1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart: Läuft das Testspiel heute live im TV?

Wer das Freundschaftsspiel zwischen den beiden Erstligisten Mainz und Stuttgart live im TV verfolgen will, hat Pech, denn kein Sender hat sich die Rechte an einer Übertragung gesichert.

Doch es gibt auch gute Nachrichten, denn es wird eine Möglichkeit geben, die Partie aus dem Stadion am Bruchweg zu sehen. Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr mehr dazu.

1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart heute: Das Testspiel im LIVE-STREAM verfolgen

LIVE-STREAM heißt die Lösung für alle Fans von Mainz und Stuttgart. Im Internet wird das Spiel nämlich live und in voller Länge gezeigt.

Das Beste daran ist, dass der STREAM von den Klubs komplett kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM bei Facebook

Der VfB Stuttgart wird die Testpartie in Mainz auf Facebook via LIVE-STREAM übertragen. Dieser Service ist für Fans beider Mannschaften gratis, es wird lediglich ein internetfähiges Gerät benötigt.

Wer die Begegnung also auf der Social-Media-Plattform verfolgen will, kann einfach diesem Link folgen oder in der Facebook-App das Profil der Schwaben aufrufen.

1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM auf YouTube sehen

Die identische Übertragung vom VfB wird auch auf Youtube verfügbar sein. Stuttgart-Fans können diesen Link aufrufen. Wer die Übertragung vom Gegner Mainz, der das Spiel ebenfalls zeigen wird, sehen will, der ist hier an der richtigen Adresse.

Wie bereits erwähnt sind beide LIVE-STREAMS auf Youtube kostenlos verfügbar.

Bild: Imago Images / HMB-Media

1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart heute live: Die Aufstellungen der beiden Teams

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.

1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart heute live: Alle Übertragungen im Überblick