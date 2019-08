1. FC Nürnberg verpflichtet ablösefreien Johannes Geis

Johannes Geis hat einen neuen Klub. Der ehemaliger Kölner hat für drei Jahre bei Zweitligist 1. FC Nürnberg unterschrieben.

Zweitligist hat Mittelfeldspieler Johannes Geis verpflichtet. Dies gab der Club am Montag bekannt. Der 25-Jährige, der beim nach dem -Aufstieg keinen neuen Vertrag erhalten hatte, wechselt ablösefrei zu den Franken und unterschrieb für drei Jahre.

"Ich freue mich sehr, dass wir Johannes für uns gewinnen konnten. Er hat die Voraussetzungen, eine tragende Rolle in unserem Spiel einzunehmen. Wichtig ist, dass wir ihn nun möglichst schnell in die Verfassung bekommen, dass er der Mannschaft auf dem Platz helfen kann", sagte Trainer Damir Canadi.

Geis kam in der vergangenen Saison in Köln in 14 Zweitligaspielen zum Einsatz und bereitete dabei fünf Tore vor. In der Bundesliga lief der defensive Mittelfeldspieler für Schalke 04, den FSV und die SpVgg auf.