1. FC Magdeburg vs. Union Berlin: Das Testspiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Der 1. FC Magdeburg testet gegen Union Berlin. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Samstagnachmittag (2. Juli 2022) weilt Union Berlin für ein Testspiel in Magdeburg. Die Partie wird um 16:30 Uhr in der MDCC-Arena angepfiffen.

Die letzten Testspiele konnte Magdeburg allesamt gewinnen, gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg steht dabei sogar ein 11:1-Sieg zu Buche. Für Union Berlin ist es das erste Testspiel der Vorbereitung. Ob sich der Bundesligist heute durchsetzen kann, oder ob Magdeburg die Nase vorne hat, erfahren wir dann ab 16:30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Testspiels im TV und LIVE-STREAM.

Der 1. FC Magdeburg vs. Union Berlin heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Der 1. FC Magdeburg vs. Union Berlin Wettbewerb Testspiel Anpfiff 2. Juli - 16:30 Uhr Spielort MDCC-Arena (Magdeburg)

1. FC Magdeburg vs. Union Berlin heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Für alle die das Spiel gerne im TV verfolgen möchten, haben wir leider schlechte Nachrichten. Die Partie zwischen Magdeburg und Union Berlin wird nicht im deutschen Fernsehen gezeigt.

Ganz auf eine Übertragung müsst Ihr allerdings nicht verzichten, was genau wir damit meinen lest Ihr im nächsten Abschnitt.

1. FC Magdeburg vs. Union Berlin heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Es gibt zwar, wie oben beschrieben, keine TV-Übertragung, im LIVE-STREAM wird das Spiel aber trotzdem gezeigt. Ihr habt sogar zwei unterschiedliche Optionen, wie Ihr den LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Der 1. FC Magdeburg vs. Union Berlin heute live: Mit dem MDR-LIVE-STREAM das Spiel sehen

Der Mitteldeutsche Rundfunk, kurz MDR, zeigt die vollen 90 Minuten des Spiels bei sich im LIVE-STREAM. Eine TV-Übertragung bietet der Sender zwar nicht an, Ihr könnt aber einfach das kostenlose LIVE-STREAM-Angebot nutzen.

Dazu müsst Ihr nur auf diesen Link klicken und könnt schon die ganze Partie sehen. Alles was Ihr dafür braucht ist ein internetfähiges Gerät.

1. FC Magdeburg vs. Union Berlin heute live: Der LIVE-STREAM auf YouTube

Die angesprochene zweite Möglichkeit wie Ihr zusehen könnt, stellt der LIVE-STREAM auf YouTube dar. Der Kanal "Sport im Osten" zeigt das Spiel ebenfalls in voller Länge auf YouTube. Dafür braucht Ihr keinen eigenen Account zu eröffnen, sondern könnt mit diesem Link einfach zusehen.

Der LIVE-STREAM ist ebenfalls komplett kostenlos, ein internetfähiges Gerät ist aber natürlich auch vonnöten.

1. FC Magdeburg vs. Union Berlin heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Egal ob Tor, Auswechslung oder gelbe Karte, Ihr werdet immer direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Der 1. FC Magdeburg vs. Union Berlin heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.