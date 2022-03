1. FC Magdeburg vs. SV Meppen: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die 3. Liga heute in der Übertragung

Tabellenführer 1. FC Magdeburg bekommt es heute am Samstag in der 3. Liga mit dem SV Meppen zu tun. Anpfiff ist um 14 Uhr in der MDCC-Arena in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt.

Magdeburg stürmt in dieser Saison souverän durch die Liga und geht mit einem klaren Vorsprung auf alle Verfolger in den Endspurt. Die Zeichen stehen auf Aufstieg.

Die Meppener waren lange Zeit ebenfalls gut drauf und spielten die beste Drittliga-Hinrunde der Klub-Geschichte. Doch im neuen Jahr schwächeln sie und sind ins Tabellenmittelfeld abgerutscht.

Der 1. FC Magdeburg tritt gegen den SV Meppen an: GOAL verrät Euch, ob und wie Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem gibt es hier die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

1. FC Magdeburg vs. SV Meppen heute live: Das Spiel in der Übersicht

Begegnung 1. FC Magdeburg - SV Meppen Wettbewerb 3. Liga | 31. Spieltag Anpfiff Heute, 19. März 2022, 14 Uhr Spielort MDCC-Arena

1. FC Magdeburg vs. SV Meppen heute live: Die Übertragung der 3. Liga im TV

Die dritte Liga wird im Fernsehen gezeigt, das ist keine große Überraschung. Pro Wochenend-Spieltag übertragen die Dritten Programme der ARD sogar drei Duell live im Free-TV. Eine richtig gute Nachricht - doch es gibt auch eine schlechte: Magdeburg gegen Meppen gehört heute nicht zu den drei Spielen, die kostenlos zu sehen sind. Stattdessen laufen Osnabrück vs. Viktoria Berlin (RBB), Saarbrücken vs. Halle (SR / MDR) und Havelse vs. Verl (WDR) live und in voller Länge im Free-TV.

Allerdings gibt es eine Alternative - aber die kostet: MagentaSport, das Sport-Angebot der deutschen Telekom, zeigt alle Spiele der 3. Liga live und damit auch Magdeburg vs. Meppen. Dafür muss jedoch erst ein Abo abgeschlossen werden.

Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr. Ihr habt dann die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz, in der auch die Parallelspiele am Samstagnachmittag übertragen werden.

Für beide Alternativen braucht es aber zunächst ein kostenpflichtiges Abo bei MagentaSport. Als Telekom-Kund:innen gibt es das schon für 9,95 Euro monatlich im Monatsabo oder für 4,95 Euro pro Monat als Jahresabo.

Ohne einen bestehenden Telekom-Vertrag kostet das Abo hingegen monatlich 19,95 im Monatsabo oder 9,95 Euro, wenn Ihr euch das Jahresabo aussucht. Auf der Website von MagentaSport findet Ihr alle Angebote in der Übersicht.

1. FC Magdeburg vs. SV Meppen heute live: Die Übertragung der 3. Liga im LIVE-STREAM

Die TV-Übertragung läuft also über MagentaSport - und auch bei der Übertragung im LIVE-STREAM ist der Telekom-Sender ganz vorne mit dabei. Die Konditionen sind dabei dieselben wie die für die TV-Übertragung, denn auch für den LIVE-STREAM benötigt Ihr ein Abonnement.

MagentaSport ist jedoch nicht die letzte Möglichkeit, das Spiel zwischen Magdeburg und Meppen live im Internet zu sehen. Denn auch das Online-Portal OneFootball zeigt die Spiele der 3. Liga, in Kooperation mit der Telekom, im Pay-per-view-Format. Wie das läuft? Ihr sucht auf der Website von OneFootball nach Eurem Wunschspiel, zahlt einmalig 2,99 Euro und seht dann die vollen 90 Minuten live.

Dieses Angebot ist nicht nur auf die 3. Liga beschränkt, auch die Frauen-Bundesliga zeigt OneFootball im Rahmen der Partnerschaft mit der Telekom als Pay-per-view-Angebot.

Alle Infos zum Angebot findet Ihr bei OneFootball.

1. FC Magdeburg vs. SV Meppen heute live: Der kostenlose LIVE-TICKER bei GOAL

Ihr könnt das Spiel zwischen Magdeburg und Meppen heute weder im TV noch im LIVE-STREAM schauen? Dann haben wir etwas für Euch: den kostenlosen LIVE-TICKER bei GOAL. Mit dem bleibt Ihr bestens informiert und immer auf dem Laufenden.

Den LIVE-TICKER zu Magdeburg gegen Meppen gibt es hier

1. FC Magdeburg vs. SV Meppen heute live: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Magdeburg:

Reimann - Obermair, Müller, Burger, Bell Bell - Müller, Krempicki, Conde - Schuler, Atik, Ito

Meppen setzt auf folgende Aufstellung:

Harsmann - Hemlein, Puttkammer, Jesgarzweski - Kugland, Dombrowka, Hinnekamp, Piossek - Tankulic, Feigenspan, Krüger

Unsere #EMSLÄNDER beim Spitzenreiter! 🙌

Haut einfach #ALLES raus Männer!



Leon Kugland ist erstmals im Kader und gibt direkt sein Startelf-Debüt! Genieße es, Leon. Du rockst das! 💪



Auch Moritz Hinnenkamp gibt sein Startelf-Debüt! 👏 #allesgeben #ndsvm #fcmsvm pic.twitter.com/fMqSt4WoiW — SV Meppen 1912 e.V. (@svmeppen1912) March 19, 2022

