Am vierten Spieltag der 3. Liga treffen der 1. FC Magdeburg und der MSV Duisburg aufeinander. Goal erklärt alles rund um die Übertragung.

Vierter Spieltag der 3. Liga und es wartet das Duell zweier Traditionsklubs auf die Fans: Der 1. FC Magdeburg trifft auf den MSV Duisburg. Los geht es um 14 Uhr in der MDCC-Arena.

Gastgeber Magdeburg ist mit zwei Siegen und einem Unentschieden bereits erfolgreich in die neue Saison gestartet: Das letzte Spiel gegen den TSV Havelse konnte man am Ende überzeugend mit 3:1 für sich entscheiden und somit vorerst in das obere Drittel der Tabelle einziehen.

Auch der MSV Duisburg kann bereits zwei Siege auf der Haben-Seite verbuchen. Im letzten Spiel gegen VfL Osnabrück entscheidet Moritz Stoppelkamp das Spiel für seine Zebras, indem er vom Elfmeterpunkt eiskalt bleibt.

3:2 gewann der 1. FC Magdeburg das letzte Spiel dieser beiden Klubs - wie wird die Begegnung heute ausgehen? Goal fasst alle wissenswerten Informationen rund um die Übertragung der Drittligapartie zusammen.

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute live im TV und STREAM sehen - die Daten zum Spiel

Begegnung: 1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg

3. Liga heute live im TV sehen: 1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg im Fernsehen

Die 3. Liga zieht Woche für Woche zahlreiche Anhänger vor die Bildschirme und das wird auch heute wieder so sein. Viele Fans stellen sich jedes Wochenende dieselbe Frage: Wo kann Ich heute das Spiel meines Lieblingsvereins live mitverfolgen?

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg heute nicht im Free-TV: So wird das Spiel heute live im TV übertragen

Diese Frage kann aus Sicht der Magdeburg- und Duisburg-Fans mit einer guten und einer schlechten Nachricht beantwortet werden. Lasst uns mit der schlechten Nachricht beginnen: Das Spiel wird heute nicht im Free-TV übertragen.

Die Dritten Programme der ARD konnten sich für 86 Drittligaspiele dieser Saison die Übertragungsrechte sichern, jedoch gehört das Topspiel der Magdeburger gegen Duisburg nicht zu diesen Begegnungen!

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg LIVE im Fernsehen: Die 3. Liga heute im Pay-TV

Auch wenn die Regionalsender der ARD die TV-Rechte für einige wichtige Partien der 3. Liga ergattern konnten: In der Saison 2021/2022 konnte sich MagentaSport die Rechte für jedes Spiel der 3. Liga sichern! Das bedeutet: Auch die heutige Begegnung zwischen Magdeburg und Duisburg wird exklusiv beim Streaming-Service der Telekom gezeigt.

Hiermit kommen wir auch schon zu den guten Nachrichten: Es gibt für Fans heute also die Möglichkeit, die 3. Liga live im TV mitzuverfolgen! Die Übertragung im LIVE-STREAM auf dem Sportsender der Telekom wird heute folgendermaßen ablaufen.

Markus Herwig kommentiert Magdeburg vs. Duisburg: So überträgt MagentaSport die 3. Liga

Beginn der Übertragung: 13:45 Uhr

13:45 Uhr Anstoß: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Sender: MagentaSport

MagentaSport Moderation: Anett Sattler

Anett Sattler Kommentar: Markus Herwig

Langfristiges Abo oder flexible Monatsmitgliedschaft? So teuer ist die 3. Liga auf MagentaSport

Lasst uns einen Blick auf das Angebot von MagentaSport werfen: Der Sender ist kostenpflichtig. Das bedeutet Ihr müsst bezahlen, um das Programm des Sportsenders empfangen zu können.

Eine Übersicht über die unterschiedlichen Abo-Modelle und Angebote von MagentaSport findet Ihr hier zusammengefasst. Wie Ihr seit diesem Artikel wisst, umfasst das Angebot von MagentaSport alle 380 Saisonspiele im Einzelspiel und Konferenzschalten, die Ihr live sehen könnt. Kostenlos ist dieses Angebot jedoch nicht. Falls Ihr aktuell Kunden der Telekom seid, bezahlt Ihr für das Angebot von MagentaSport 4,95 Euro pro Monat und als Nicht-Kunden entweder 16,95 Euro für das Monatsabo oder für die Jahresmitgliedschaft 9,95 Euro pro Monat.

Habt Ihr Euch für ein Angebot entschieden, könnt Ihr MagentaSport entweder auf dem Telekom-Receiver oder auf den meisten gängigen Smart-TV's als App installieren und das Spiel live und in voller Länge empfangen.

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM

Der erste wichtige Punkt ist nun bereits geklärt: Die 3. Liga kann heute LIVE im TV verfolgt werden! Allerdings besitzt nicht jeder Haushalt einen Smart-TV und es stellt sich daher die Frage, ob Anhänger:innen das Spiel auch als LIVE-STREAM verfolgen können.

Auch Fans ohne Internet-TV können aufatmen, da MagentaSport seinen Kunden die Möglichkeit bietet, die Spiele der 3. Liga im LIVE-STREAM auch auf dem Handy, Tablet oder Laptop zu verfolgen. Außerdem gibt es in dieser Saison eine weitere Methode, das Spiel LIVE im STREAM zu verfolgen! Wir stellen Euch diese beiden Möglichkeiten vor.

Magdeburg vs. Duisburg im MagentaSport LIVE-STREAM: So seht Ihr die Begegnung heute live im Stream

Auch wenn Ihr keinen Telekom-Receiver zuhause habt, bedeutet dies nicht, dass Ihr auf die spannende Begegnung verzichten müsst. Ihr müsst Euch lediglich die App auf das TV-Gerät, Handy, Tablet oder Desktop installieren und könnt dann direkt mit dem LIVE-STREAM loslegen! Das kostet Euch nichts extra und ist dann bereits in Eurer MagentaSport-Mitgliedschaft enthalten. Die Apps findet Ihr in den jeweiligen App-Stores - Die Links dazu findet Ihr wenige Abschnitte weiter unten.

Magdeburg vs. Duisburg im LIVE-STREAM mit OneFootball: Die 3. Liga live auf OneFootball

Kommen wir nun zur, seit dieser Saison, neuen Methode Einzelspiele der 3. Liga live auf mobilen Geräten zu streamen: Mit OneFootball könnt Ihr für 2,99 Euro einzelne Spiele der 3. Liga buchen und dann live im Stream ansehen. Auch den Link für das Angebot von OneFootball findet Ihr dann weiter unten - also stay tuned!

3. Liga LIVE auf MagentaSport und OneFootball - die wichtigsten Links

1. FC Magdeburg vs.MSV Duisburg: LIVE-TICKER zur 3. Liga

Ihr habt heute leider keine Möglichkeit, die 3. Liga heute im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem, wir sind Euch gerne behilflich - der LIVE-TICKER von Goal sichert Euch heute den Drittligasamstag!

Der LIVE-TICKER ist selbstverständlich kostenfrei und liefert Euch alle wichtigsten Infos zu den wichtigsten Situationen des Spiels. Egal ob Tor, Auswechslung, Karte oder Background-Informationen - Mit dem Goal LIVE-TICKER verpasst Ihr nichts!

3. Liga heute LIVE: Die Aufstellungen von 1. FC Magdeburg und MSV Duisburg

Die Aufstellung des 1. FC Magdeburg:

Reimann - Obermair, Knost, Bittroff, Bell Bell - Conde, Müller, Malachowski - Conteh, Schuler, Atik

Die Aufstellung des MSV Duisburg:

Weinkauf - Feltscher, Gembalies, Steurer, Kwadwo - Stierlin, Frey - Ajani, Bakir, Pusch - Bouhaddouz

1. FC Magdeburg vs. MSV Duisburg im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga im Überblick