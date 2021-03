1. FC Köln gegen Werder Bremen heute live im TV, LIVE-STEAM verfolgen - Die Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga der 1. FC Köln am 24. Spieltag Werder Bremen. Goal zeigt, wie Ihr das Spiel im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen könnt.

In der Bundesliga steht der 24. Spieltag auf dem Programm. Im ersten Sonntagsspiel trifft der 1. FC Köln auf Werder Bremen . Los geht's um 15.30 Uhr im RheinEnergieSTADION in Köln.

1. FC Köln gegen Werder Bremen war vor einigen Jahrzehnten noch ein Top-Duell in der Bundesliga . Doch die Zeiten haben sich geändert. In der Saison 2020/21 befinden sich beide Teams im (unteren) Tabellenmittelfeld wieder.

Bedrohlich ist die Lage gar für den 1. FC Köln. Die "Geißböcke" liegen nach dem 23. Spieltag nur vier Punkte vor dem ersten Abstiegsrang, Platz 17. In den vergangenen drei Bundesligaspielen setzte es drei Niederlagen - mit viel Selbstvertrauen wird der FC also nicht in das Duell mit Bremen gehen.

Die Werderaner rangieren in der Tabelle als Zwölfter zwar nur zwei Plätze vor dem 1. FC Köln, haben aber fünf Punkte mehr auf dem Konto. Am vergangenen Spieltag überraschte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt mit einem 2:1-Sieg gegen Champions-League-Aspirant Eintracht Frankfurt .

In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften 1:1. Zuerst traf Bremens Niklas Moisander ins eigene Netz (67.), Leonardo Bittencourt besorgte für Werder den Ausgleich (82.).

Hier erfahrt Ihr, wie und wo das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1. FC Köln gegen Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb Bundesliga (24. Spieltag) Datum Sonntag, 7. März 2021 Zeit 15.30 Uhr Ort RheinEnergieSTADION, Köln

1. FC Köln gegen Werder Bremen: Die Bundesliga heute live im TV verfolgen

Die Live-Übertagungsrechte der Bundesliga liegen in der Saison 2020/21 beim ZDF , dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN . Gemäß den Vereinbarungen ist das heutige Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen nicht live im Free-TV zu verfolgen.

Die Rechte an allen Sonntagsspielen mit Anpfiff um 15.30 Uhr liegen bei Sky. Der Unterföhringer Bezahlsender zeigt dementsprechend heute Köln gegen Bremen live im Pay-TV.

1. FC Köln gegen Werder Bremen heute live im TV: Sky

Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) beginnt die Übertragung mit Hintergrundinformationen aus dem Stadion bereits um 14.30 Uhr. Eine Übertragung des Spiels in Ultra HD wird nicht angeboten. Wenige Minuten vor Spielbeginn wird sich dann Kommentator Martin Groß aus Bremen melden.

Um das Spiel live auf Sky zu sehen, muss man den Sender natürlich abonniert haben. Eine Übersicht über die Abo-Angebote gibt es auf der Sky-Homepage.

1. FC Köln gegen Werder Bremen heute live im LIVE-STREAM

Bei Sky gibt es auch die Möglichkeit, sich das Spiel im LIVE-STREAM anzusehen. Dafür gibt es zwei Alternativen: Sky Go und Sky Ticket . Beide Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store.

1. FC Köln gegen Werder Bremen heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Für Sky-Abonnenten ist der Streamingservice Sky Go in ihrem Vertrag mit inbegriffen. Um Sky Go nutzen zu können müsst Ihr einfach die App herunterladen, euch mit den Sky-Zugangsdaten anmelden - und schon könnt Bundesligafußball und mehr auf Sky Go sehen.

1. FC Köln gegen Werder Bremen heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Ihr wollt keine langfristigen Vertrag eingehen, um das Spiel zwischen Köln und Bremen noch kurzfristig anzusehen? Dafür gibt es Sky Ticket .

Ab 9,99 Euro im Monat bekommt Ihr über Sky Ticket Zugang zu unterschiedlichen Sportübertragungen des Bezahlsenders. Sky Ticket ist jederzeit kündbar. Was alles im Ticket enthalten ist, erfahrt Ihr hier .

Bild: Getty Images

1. FC Köln gegen Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Mannschaften offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

1. FC Köln gegen Werder Bremen heute im LIVE-TICKER: Goal bietet die Lösung

Wie zu jemandem anderen Bundesligaspiel gibt es bei Goal einen umfangreichen LIVE-TICKER zu der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen.

Hier geht's zum LIVE-TICKER 1. FC Köln vs. Werder Bremen.

1. FC Köln gegen Werder Bremen heute: Die Highlights auf DAZN

Die Höhepunkte der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen gibt es bereits 40 Minuten nach Spielende auf DAZN zu sehen.

Daneben zeigt DAZN ausgewählte Partien der Bundesliga und der Champions League sowie aus den europäischen Topligen. Um auf das vielseitige Sportangebot zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Das gibt es im ersten Monat kostenlos. Anschließend zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro

1. FC Köln gegen Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick