1. FC Köln vs. VfL Bochum heute live im TV und LIVE-STREAM - so läuft das Testspiel

Gute Nachrichten für alle Fans von Köln und Bochum: Das Testspiel wird live übertragen. Goal erklärt Euch, wie das genau geht.

In der Vorbereitung auf die neue Saison testet der gegen den . Anstoß der Partie im Franz-Kremer-Stadion ist heute Nachmittag um 15 Uhr.

Beim Duell des Bundesligisten gegen den Zweitligisten werden rund 200 Zuschauer im Stadion zugelassen sein. Das war bereits in zwei vorherigen Testspielen der Fall. "Alle Fans haben sich am Samstag gegen Deutz und Lohne sehr diszipliniert an die Regeln gehalten. Das hat uns sehr gefreut", sagte Effzeh-Geschäftsführer Horst Heldt.

Ihr wollt erste Eindrücke bekommen? Dann schaut Euch das Testspiel zwischen Köln und Bochum LIVE an! Hier gibt's alle Infos dazu.

1. FC Köln vs. VfL Bochum heute live: Das Testspiel im Überblick

Duell 1. FC Köln - VfL Bochum (Testspiel) Anpfiff Dienstag, 18. August 2020 | 15 Uhr Spielort Franz-Kremer-Stadion (Köln)

1. FC Köln vs. VfL Bochum: Läuft das Testspiel heute live im TV?

Schlechte Nachrichten für Fans von Köln und Bochum: Das Testspiel wird am Dienstag nicht live im TV zu sehen sein.

Dennoch wird es eine Möglichkeit geben, die Partie aus dem Franz-Kremer-Stadion live vor dem Bildschirm zu verfolgen.

1. FC Köln vs. VfL Bochum heute: Das Testspiel im LIVE-STREAM verfolgen

Die Lösung für Interessierte ist ein LIVE-STREAM. Insgesamt wird es zwei Möglichkeiten geben, das Spiel zwischen Köln und Bochum im Internet verfolgen zu können.

Goal erklärt Euch, wie Ihr auf den LIVE-STREAM zugreifen könnt.

1. FC Köln vs. VfL Bochum heute im LIVE-STREAM bei Facebook

Der 1. FC Köln hat auf seiner Webseite bekanntgegeben, dass das Testspiel gegen den Zweitligisten auf Facebook via LIVE-STREAM übertragen wird.

Wer die Partie also auf der Social-Media-Plattform verfolgen will, kann einfach diesem Link folgen oder in der Facebook-App das Profil des Effzeh aufrufen.

1. FC Köln vs. VfL Bochum heute im LIVE-STREAM auf YouTube sehen

Die identische Übertragung wird auch auf YouTube verfügbar sein. Die Kölner bieten den Fans beider Mannschaften also zwei verschiedene Varianten an, das Testspiel live und vor allem kostenlos verfolgen zu können.

Sehen Sie 1. FC Köln gegen den VfL Bochum live auf Youtube: Hier geht's zur Übertragung!

Bild: Imago Images / RHR-Foto

1. FC Köln vs. VfL Bochum heute live: Die Aufstellungen der beiden Teams

Aufstellung 1. FC Köln:

Aufstellung VfL Bochum:

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.

1. FC Köln vs. VfL Bochum heute live: Alle Übertragungen im Überblick

TV: -

- LIVE-STREAM: Facebook (1. FC Köln), Youtube (1. FC Köln)

