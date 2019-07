1. FC Köln vs. VfL Osnabrück: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - So wird das Testspiel übertragen

Der VfL Osnabrück trifft am Interwetten Cup auf den 1. FC Köln. Goal verrät dir, wo du das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM siehst.

Der 1. FC Köln trifft in seiner Vorbereitung am Interwetten Cup auf den VfL Osnabrück . Die Partie findet am Samstag, 20.7. um 14.00 Uhr im Heinz-Dettmer-Stadion in Lohne statt.

Die Kölner wurden letztes Jahr erster der zweiten Liga und schafften somit den Wiederaufstieg in die . Dort wird in der kommenden Saison der Ligaerhalt sein. Der schaffte in der vergangenen Saison den Sprung von der in die 2. Liga. Als Tabellenerster der Liga schafften die Osnabrücker trotz drei Niederlagen zum Schluss der Saison problemlos den Aufstieg. Nun wird es darum gehen, sich in der 2. Liga zu etablieren.

Die beiden Teams treffen nun im Rahmen des Interwetten Cup in Lohne, an dem auch der SV Werder Bremen teilnimmt, aufeinander.

Aufsteiger gegen Aufsteiger! Wer überzeugt in der Vorbereitung und holt sich den letzten Schliff für die kommenden Saison? Goal erklärt dir alle Details zum heutigen Spiel.

vs. VfL Osnabrück: Die Details der Partie

Duell 1. FC Köln vs. VfL Osnabrück Datum 20. Juli 2019 || 14 Uhr Ort Heinz-Dettmer-Stadion, Lohne Zuschauer 6.000 Plätze

1. FC Köln vs. VfL Osnabrück heute live im TV sehen - geht das?

Du willst das Duell des 1. FC Köln gegen den VfL Osnabrück heute live am TV verfolgen? Gute Neuigkeiten, der Free-TV-Sender Sky Sports News HD überträgt die Partie live.

Ab 13.45 Uhr, also rund eine Viertelstunde vor Anpfiff, wird der Sender mit der Übertragung der Partie vom Interwetten Cup beginnen.

Die restlichen Spiele des Interwetten Cups werden ebenfalls bei Sky Sports News HD zu sehen sein. Mehr Informationen zum Angebot findest du hier.

1. FC Köln vs. VfL Osnabrück: Das Spiel heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Neben der Übertragung im TV wird das Aufsteiger-Duell Köln gegen Osnabrück auch im LIVE-STREAM gezeigt.

Zum Angebot von Sky Sports News HD gehört nämlich auch ein kostenloser LIVE-STREAM, der 24 Stunden am Tag läuft. Der LIVE-STREAM wird gleich wie das TV-Angebot um 13.45 Uhr mit der Übertragung der Partie beginnen.

Einen direkten Link zum Stream findest du hier.

1. FC Köln vs. VfL Osnabrück: Das ist der Interwetten Cup in Lohne

Am Interwetten Cup 2019 in Lohne treffen der 1. FC Köln, der VfL Osnabrück und aufeinander. Jedes Team spielt je eine Partie über 2x 30 Minuten gegen beide anderen Teilnehmer. So finden die Spiele statt:

14:00: 1. FC Köln vs. VfL Osnabrück

15:15: VfL Osnabrück vs. Werder Bremen

16:30: 1. FC Köln vs. Werder Bremen

1. FC Köln vs. VfL Osnabrück: Die Aufstellungen

Der 1. FC Köln bietet folgende Aufstellung auf:

Scott - Schmitz, Sörensen, Wimmer, Jakobs - Schaub, Drexler, Höger, Churlinov - Schindler, Cordoba