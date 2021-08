1. FC Köln vs. VfL Bochum: Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM

Am dritten Spieltag empfängt Köln den Aufsteiger aus Bochum. Wann das Duell steigt und wie Ihr es verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei Goal.

Aufsteiger VfL Bochum konnte am letzten Spieltag einen eindrucksvollen Sieg gegen Mainz 05 einfahren, die zuvor noch RB Leipzig bezwungen hatten. Der 1. FC Köln hat ebenfalls drei Punkte auf dem Konto und lieferte am zweiten Spieltag dem FC Bayern München einen guten Fight. Am Samstag, den 28. August treffen nun beide Teams aufeinander, Köln empfängt Bochum um 15.30 Uhr im RheinEnergieStadion.

Für den VfL Bochum war der Sieg gegen Mainz der erste Bundesliga-Sieg seit der Saison 2009/2010, als man letztmals in der Bundesliga an den Start ging. Gegen Köln möchte die Mannschaft von Thomas Reis nun den Schwung mitnehmen. Allerdings werden die Kölner mit breiter Brust warten, schließlich entführte man am zweiten Spieltag fast einen Punkt aus der Münchner Allianz Arena.

1. FC Köln vs. VfL Bochum heute live? Der Überblick über das Bundesligaduell

Wettbewerb Bundesliga | 3. Spieltag Begegnung 1. FC Köln vs. VfL Bochum Anpfiff 28. August - 15.30 Uhr Ort RheinEnergieStadion (Köln)

1. FC Köln vs. VfL Bochum: Die Übertragung der Bundesliga heute live im TV

Sky hat sich für diese Saison die exklusiven TV-Rechte für den Bundesliga-Samstag gesichert. Das bedeutet, dass alle Nachmittagsspiele sowie das Topspiel um 18.30 Uhr von Sky im Fernsehen übertragen werden. Allerdings ist das Angebot des Pay-TV-Senders nicht kostenlos. Welche Angebote es gibt, seht Ihr hier.

Das Duell zwischen Köln und Aufsteiger Bochum gehört also auch dazu. Der Bundesliga-Countdown beginnt bereits um 14 Uhr und wird von Michael Leopold moderiert. Unterstützt wird er von Experte Dietmar Hamann. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt dann um 15.15 Uhr. Kommentiert wird die Begegnung von Marcus Lindemann.

1. FC Köln vs. VfL Bochum: Wird die Partie auch im LIVE-STREAM übertragen?

Für alle, die die Partie nicht live vor dem Fernseher verfolgen können, gibt es eine gute Nachricht: Sky stellt auch einen LIVE-STREAM zur Verfügung. Dabei könnt Ihr auf SkyQ, Sky Go oder Sky Ticket zurückgreifen.

Benötigt wird eine stabile Internetverbindung sowie ein internetfähiges Endgerät. Dabei kann es sich um Euer Handy, Laptop oder auch um einen SmartTV handeln. Für unterwegs ist das Handy womöglich am sinnvollsten.

1. FC Köln vs. VfL Bochum heute live im TV und LIVE-STREAM: Der aktuelle Stand der Bundesliga

Letztmals in der Bundesliga trafen die beiden Vereine 2010 aufeinander. Lang, lang ist's her. Damals gewann der Effzeh mit 2:0. Ein ähnliches Resultat wäre allen Köln-Fans wohl auch dieses Mal recht.

Platzierung Verein Spiele Tordifferenz Punkte 1. Borussia Dortmund 3 3 6 2. VfL Wolfsburg 2 2 6 3. Bayer Leverkusen 2 4 4 4. TSG Hoffenheim 3 3 4 5. FC Bayern München 2 1 4 6. SC Freiburg 2 1 4 7. RB Leipzig 2 3 3 8. 1. FC Köln 2 1 3 9. VfL Bochum 2 1 3 10. VfB Stuttgart 2 0 3 11. 1. FSV Mainz 05 2 -1 3 12. 1. FC Union Berlin 2 0 2 13. Arminia Bielefeld 2 0 2 14. Eintracht Frankfurt 2 -3 1 15. SpVgg Greuther Fürth 2 -4 1 16. Borussia Mönchengladbach 2 -4 1 17. FC Augsburg 2 -4 1 18. Hertha BSC 2 -3 0

Die Zusammenfassung des Bundesliga-Samstag auf DAZN

Zwar hat sich DAZN keine Übertragungsrechte am Bundesliga-Samstag sichern können. Dafür gibt es aber jeden Samstag bereits kurz nach Abpfiff der Nachmittagsspiele um 17.30 Uhr die Highlights der Partien bei DAZN zu sehen.

Neben dem Bundesliga-Content gibt es aber auch einiges Anderes rund um den Fußball bei DAZN. Die Ligue 1, in der seit Kurzem Lionel Messi für PSG seine Schuhe schnürt, die spanische LaLiga oder die niederländische Eredivisie sind ebenfalls im Programm von DAZN.

Außerdem gibt es auch viele andere Sportarten im Angebot. Beispielsweise die NFL, NBA oder NHL. Aber auch Darts oder Handball strahlt DAZN aus. Die Streamingplattform ist breit aufgestellt, auch darum ist das Angebot nicht kostenlos. Ein monatliches Abonnement kostet Euch 14,99 Euro, für ein Jahresabo wären einmalig 149,99 Euro fällig. Zudem könnt Ihr das eben erwähnte Programm mit einem kostenlosen Probemonat testen, den Ihr hier findet.

Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, SkyQ, Sky Ticket

