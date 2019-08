1. FC Köln holt Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw vom RSC Anderlecht

Vor dem Saisonstart hat sich der 1. Köln noch einmal verstärkt. Sebastiaan Bornauw kommt aus Anderlecht und erhält einen Fünfjahresvertrag.

-Aufsteiger hat die Vakanz im Defensivbereich mit dem belgischen U21-Nationalspieler Sebastiaan Bornauw (20) vom geschlossen. Der Innenverteidiger erhielt einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2024. Über die Höhe der Ablösesumme machten die Rheinländer keine Angaben.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Er ist nicht nur eine Verstärkung für unseren aktuellen Kader, sondern eine Investition in die Zukunft unseres Teams", sagte Manager Armin Veh. Der Belgier selbst meinte: "Das ist eine unheimlich starke und populäre Liga, die ich natürlich auch schon in verfolgt habe. Der FC ist ein Klub mit Tradition und tollen Fans, die im Stadion für eine großartige Atmosphäre sorgen."

Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, Sebastiaan #Bornauw! 🔴⚪ Der belgische U21-Nationalspieler wechselt vom RSC Anderlecht zum #effzeh und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. 👇 https://t.co/EWmipxnS5N — 1. FC Köln (@fckoeln) August 6, 2019

Bornauw stammt aus der berüchtigten Akademie der Mauves und kam in seiner abgelaufenen Premierensaison auf ein Tor und zwei Vorlagen in 28 Pflichtspieleinsätzen. Zuletzt weilte der Rechtsfüßer bei der in , wo er mit den Belgiern nach drei Niederlagen in der Gruppenphase ausschied.