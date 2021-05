Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln - SC Freiburg im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Sonntag, 13.30 Uhr: Zu eher ungewohnter Zeit treffen der 1. FC Köln und der SC Freiburg aufeinander. Goal erklärt, wer die Bundesliga zeigt.

An diesem Wochenende steht wieder ein frühes Spiel am Sonntag an: Bereits um 13.30 Uhr treffen der 1. FC Köln und der SC Freiburg aufeinander. Austragungsort ist das RheinEnergieStadion in Köln.

Das Spiel klingt nicht nach dem spannendsten Kracher? Dann empfehlen wir einen Blick in die Vergangenheit: In den letzten fünf Spielen fielen 24 Tore (13 für Freiburg, elf für Köln) - das ergibt einen Schnitt von fast fünf Toren pro Spiel (4,8)!

Das letzte Aufeinandertreffen? Ein dominantes 5:0 der Freiburger Anfang Januar. Es wäre für die Kölner empfehlenswert, sich nicht zum wiederholten Mal so abschlachten zu lassen - nach den Nachholspielen von Hertha BSC befindet man sich wieder auf dem 17. Rang in der Tabelle.

Freiburg war erst am Donnerstag gegen die Hertha im Einsatz, Köln hatte dagegen seit dem 23. April kein Spiel. Ist Freiburg müde, oder muss der 1. FC sich vielleicht erst wieder an Wettbewerbsfußball gewöhnen? Goal erklärt, wer die Bundesliga am Sonntag überträgt.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln - SC Freiburg? Die Bundesliga in der Übersicht

Begegnung 1. FC Köln vs. SC Freiburg Datum Sonntag | 09.05.2021 Wettbewerb Bundesliga | Rückrunde | 32. Spieltag Anstoß 13.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Rheinenergiestadion | Köln

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. SC Freiburg am Sonntag LIVE im TV? Die Übertragung der Bundesliga im Fernsehen

Wir haben es bereits erwähnt - falls der FC und der SC da weitermachen, wo sie nach den letzten fünf Begegnungen aufgehört haben, erwartet uns wieder ein faszinierendes Spektakel!

Mit Blick auf den Januar wünscht sich der/die neutrale Anhänger:in allerdings wohl eher ein wenig mehr Spannung. Bevor das Duell angepfiffen wird, gibt es aber eigentlich nur eine offene Frage, die es zu klären gilt: Wo und wie wird die Bundesliga am Sonntag übertragen?

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga LIVE im Free-TV? 1. FC Köln - SC Freiburg im Fernsehen

Herausragende Nachrichten für alle Fans, die sich das Bundesligaspiel am frühen Sonntagnachmittag anschauen wollen: Das Spiel wird LIVE und in voller Länge übertragen!

Damit noch nicht genug: Ihr habt sogar die Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu verfolgen! Der Grund: Streamingdienst DAZN zeigt die Partie aus dem deutschen Oberhaus, mit dem kostenlosen Probemonat seht ihr die Bundesliga, ohne einen Cent zu bezahlen!

Die DAZN-Übertragung im Überblick: So wird Köln - Freiburg übertragen

Alles weitere zu DAZN und dem kostenlosen Abonnement wird im Laufe dieses Artikels noch geklärt, zuerst einmal schauen wir aber auf die Übertragung am Sonntag. Mit dabei: Eine Fußballlegende aus dem Pott.

Beginn der Übertragung : 13.15 Uhr

: 13.15 Uhr Anstoß : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Sender : DAZN

: DAZN Moderation : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Sascha Mölders

LIVE-STREAM auf dem Fernseher? So seht ihr DAZN und Köln - Freiburg auf dem TV

An dieser Stelle werden viele Fans vermutlich auf diesen Artikel schauen und sich fragen: Köln vs. Freiburg im Fernsehen dank DAZN? Wie soll das möglich sein? DAZN ist doch ein Streamingdienst!

Das ist richtig, da haben besagte Fans gut aufgepasst - das heißt aber nicht, dass ihr auf das Spiel auf dem Fernseher verzichten müsst: DAZN lässt sich zwar nicht wie ein klassischer Fernsehsender empfangen, jeder mit einer stabilen Internetverbindung kann das Spiel aber problemlos verfolgen.

Ihr habt einen Smart-TV? Perfekt! Kostenlose DAZN-App herunterladen, kostenlos regisitrieren und schon seht ihr die Bundesliga LIVE! Keinen Smart-TV zuhause? Auch das streamen über Tablets, Handys, Spielekonsolen oder dem Browser eurer Wahl ist ganz einfach möglich!

Wer überträgt / zeigt 1. FC Köln vs. SC Freiburg am Sonntag LIVE im TV? Die Übertragung der Bundesliga im Fernsehen

DAZN überträgt die Bundesliga am Sonntag um 13.30 Uhr LIVE und in voller Länge - schön und gut. Allerdings gibt es noch einige offene Fragen, vor allem Anhänger:innen, die sich noch nicht viel mit dem jungen Streamingdienst zu tun hatten, sollten die nächsten Zeilen aufmerksam lesen.

1. FC Köln vs. SC Freiburg kostenlos sehen: Das ist der DAZN Probemonat

Fangen wir beim beliebtesten Feature des Anbieters an: Der DAZN Probemonat! Mit dem könnt ihr kostenlos auf alle Inhalte des Streamingdiensts zugreifen, ohne auch nur eine Mark bezahlen zu müssen!

Ihr könnt also problemlos Köln - Freiburg sehen, ohne Angst um euer Erspartes zu bekommen. Apropos Angst: Ihr braucht auch keine Sorge tragen, dass ihr wie bei der Konkurrenz in einen Knebelvertrag gelockt werdet: Ihr könnt ganz einfach im Probemonat kündigen und müsst so im Anschluss nichts bezahlen.

Der 1. FC Köln empfängt am Sonntagmittag den SC Freiburg im RheinEnergieSTADION. Gegen die Breisgauer möchte der #effzeh seinen Lauf von zuletzt zwei Siegen in Folge fortsetzen.



Hier kommen zehn Zahlen zu #KOESCF 📰👇 — 1. FC Köln (@fckoeln) May 7, 2021

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. SC Freiburg? So günstig ist die Bundesliga auf DAZN

DAZN hat euch so sehr überzeugt, dass ihr auch nach dem Probemonat weiterhin Kunde beim beliebten Streaminganbieter bleiben wollt? Dann habt ihr die Möglichkeit zwischen zwei unterschiedlichen Optionen.

Beide Varianten zeigen genau das gleiche Programm, unterscheiden sich aber in Laufzeit und Kosten. Im Vergleich sieht das dann so aus:

Monatsabo: Monatlich kündbar | Monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Jahr

Jahresabo: Jährlich kündbar | Jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr

Mehr als 8.000 LIVE-Events pro Jahr: So viel Spitzensport bietet in Deutschland nur DAZN!

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Basketball

UFC

Boxen

Wintersport

Darts

Handball

Motorsport

Leichtathletik

Tennis

und vieles mehr!

Kostenloser LIVE-Sport mit der kostenlosen App: So seht ihr DAZN auf Handy und Tablet

Die Aufstellungen der Bundesliga: So laufen der SC Freiburg und 1. FC Köln am Sonntag auf

Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Teams traditionell ihre Aufstellungen, woraufhin wir diese hier eintragen. Klickt euch also rechtzeitig in diesen Artikel, um perfekt auf die Begegnung der Bundesliga vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg beim 1. FC Köln am Sonntag LIVE im TV und LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga übertragen