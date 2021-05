1. FC Köln gegen SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Am drittletzten Spieltag der Bundesliga empfängt der 1. FC Köln den SC Freiburg. Die Partie wird um 13.30 Uhr in Köln angepfiffen.

Abstiegskampf für den 1. FC Köln! Die Geißböcke stehen derzeit auf dem 17. Tabellenplatz. Um einen direkten Abstieg zu vermeiden, muss gegen die bereits gesicherten Freiburger unbedingt ein Dreier her. Unter Friedhelm Funkel scheint die Mannschaft wieder intakt zu sein. Das rettende Ufer ist auch nur einen Punkt entfernt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1. FC Köln gegen SC Freiburg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Wir haben gute Nachrichten für Euch, denn in dieser Spielzeit wird jedes einzelne Spiel der Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN besitzen die Übertragungsrechte.

