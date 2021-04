1. FC Köln, News und Gerüchte: Effzeh beschäftigt sich mit Rückkehr von Trainer Stöger, doppelter Hector lässt FC hoffen

Der 1. FC Köln sucht nach einer Nachfolge für Interimscoach Funkel. Mit Stöger könnte ein alter Bekannter kommen. Alle News und Gerüchte zum Effzeh.

Der 1. FC Köln am Mittwoch. Hier findet Ihr heute alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zur Situation beim Effzeh in der Bundesliga. Heute mit den Top-Themen um die mögliche Stöger-Rückkehr, den Hector-Doppelpack und Funkels Stimme zum Sieg gegen RB.

1. FC Köln, News: Effzeh beschäftigt sich wohl mit Rückkehr von Trainer Stöger

Der 1. FC Köln beschäftigt sich offenbar mit einer Rückkehr von Trainer Peter Stöger zur neuen Saison. Wie die Sport Bild am Mittwoch berichtete, soll der Österreicher dem FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle in einem Telefonat seine grundsätzliche Bereitschaft für ein zweites Engagement gegeben haben - auch im Falle eines Abstieges in die 2. Fußball-Bundesliga.

Stöger (55) hatte den FC bereits von 2013 bis 2017 mit Erfolg trainiert. Neben dem Aufstieg 2014 stach vor allem der Einzug in die Europa League 2017 heraus. Momentan ist Stöger beim österreichischen Traditionsklub Austria Wien tätig, wo er jedoch kürzlich seinen Abschied im Sommer angekündigt hatte.

Köln ist seit der Trennung von Markus Gisdol auf der Suche nach einem neuen Trainer. Interimsmäßig betreut derzeit Friedhelm Funkel den Tabellenvorletzten.

Quelle: SID

1. FC Köln, News: Doppelter Hector lässt FC hoffen - Köln schlägt Leipzig

Der 1. FC Köln meldet sich mit einem unwahrscheinlichen Sieg im Abstiegskampf zurück: Jonas Hector führt die Mannschaft zum Erfolg gegen RB Leipzig.

Friedhelm Funkel tigerte an der Seitenlinie auf und ab, auch den ausgewechselten Matchwinner Jonas Hector hielt es nicht auf der Ersatzbank - und der Schlusspfiff ging dann unter im kollektiven Jubelgebrüll beim 1. FC Köln: Dank Doppelpacker Hector haben die Rheinländer einen großen Sieg gegen RB Leipzig gefeiert und damit den Endspurt im Abstiegskampf eingeläutet.

Im zweiten Spiel unter "Feuerwehrmann" Funkel gewann der FC mit 2:1 (0:0) und verkürzte damit den Abstand aufs rettende Ufer. "Generell ist es mir egal, wer die Tore schießt", sagte Hector bei Sky: "Die haben uns in den letzten Wochen gefehlt, auch weil ich ein paar Dinger versemmelt habe. Heute haben alle alles für den Sieg getan. Das ist absolut wichtig für die kommenden Wochen."

Der Kapitän erzielte seinen ersten Bundesliga-Doppelpack (46./60.), Amadou Haidara (59.) glich nur zwischenzeitlich aus. Der FC bleibt als 17. auf einem direkten Abstiegsplatz, ist in den verbleibenden Spielen am Freitag beim FC Augsburg sowie beim SC Freiburg, gegen Hertha BSC und bei Schalke 04 aber eher gegen Gegner auf Augenhöhe gefordert.

Den zweitplatzierten Leipzigern indes scheint im Saisonendspurt die Luft auszugehen. Der Nullnummer gegen die TSG Hoffenheim folgte gleich die nächste Enttäuschung. Da Spitzenreiter Bayern München ohnehin enteilt ist, hatte Julian Nagelsmann von seinen Spielern zuletzt aber bereits "intrinsische Motivation" gefordert - Siegeswillen also, der unabhängig vom Tabellenstand ist.

Den zeigte RB vom Anpfiff weg, Köln war überfordert. Am vergangenen Wochenende bei Funkels Premiere in Leverkusen (0:3) hatte trotz der Niederlage vieles bemerkenswert gut funktioniert: Positionsspiel, Ballsicherheit, Zug zum Tor. Gegen Leipzig passte nun zunächst gar nichts, kaum gewann Köln mal einen Ball, war er schon wieder weg.

Die Gäste kombinierten sich versiert und vielleicht etwas zu geduldig durch die gegnerische Hälfte: Denn bis auf eine frühe Möglichkeit durch Haidara (3.) sprangen trotz aller Überlegenheit kaum Torchancen heraus. Erst bei Nordi Mukieles Schuss (36.) und einem Kopfball von Alexander Sörloth (41.) war RB der Führung wieder ganz nah.

Doch der merkwürdige Umgang mit der eigenen Überlegenheit rächte sich in der zweiten Halbzeit schon nach 56 Sekunden. Eine starke Flanke von Jannes Horn fand den sehr freien Hector, der Kapitän traf per Kopf.

Köln agierte nun deutlich mutiger, war dadurch aber auch anfälliger. Leipzig drückte weiter, und musste sich gar nicht nah ans Tor kombinieren: Haidara traf aus 20 Metern eindrucksvoll ins Eck. In dem jetzt wilden Spiel vergingen aber erneut nur Sekunden, da schimpfte Nagelsmann erneut lautstark über die eigene Defensive: Hector schloss einen starken Angriff zur erneuten Führung ab - und Köln überstand auch die letzte Drangphase noch.

Quelle: SID

1. FC Köln, Spielplan: Das Restprogramm bis zum Saisonende

Datum Anstoß Gegner Wettbewerb Freitag, 23.04. 20.30 Uhr FC Augsburg (A) Bundesliga, 31. Spieltag Sonntag, 09.05. 13.30 Uhr SC Freiburg (H) Bundesliga, 32. Spieltag Samstag, 15.05. 15.30 Uhr Hertha BSC (A) Bundesliga, 33. Spieltag Samstag, 22.05. 15.30 Uhr FC Schalke 04 (H) Bundesliga, 34. Spieltag

1. FC Köln, News - Funkel: "Mannschaft hat sich dieses Glück auch verdient"

Der 1. FC Köln holt im Abstiegskampf wichtige drei Punkte gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig. Für Trainer Friedhelm Funkel war bei dem 2:1-Sieg jedoch auch viel Glück dabei. "Die Mannschaft hat sich dieses Glück auch verdient", meint der 67-Jährige laut Express.

"Wir haben in der ersten Halbzeit wirklich viel Glück gehabt, da gibt es keine zwei Meinungen. Gerade in der Anfangsphase hat uns Leipzig nahezu erdrückt. Dieses Quäntchen Glück braucht man, um gegen so eine Top-Mannschaft Punkte zu holen", analysierte der erfahrene Coach die erste Spielhälfte.

Stolz war Funkel trotzdem auf seine Mannschaft und fuhr fort: "Leidenschaft, Kampf und Einsatz haben von Beginn an gestimmt, aber wir sind kaum an den Ball gekommen. Dass da kein Tor gefallen ist, hatte auch mit dieser Leidenschaft im Verteidigen zu tun."

Aktuell steht der 1. FC Köln nach dem Überraschungssieg punktgleich hinter Hertha BSC auf dem 17. Platz. Bis zum 1. FSV Mainz 05 auf Platz 15 fehlen noch zwei Punkte. Die beiden Konkurrenten haben durch die vorgeschriebene Quarantäne der Berliner und den ausstehenden Bundesligaspielen heute jedoch zwei Spiele weniger.