1. FC Köln, News und Gerüchte: Strafe für Dominick Drexler, Revanchejubel nach Sieg im Derby gegen Gladbach - alles Wichtige zum Effzeh

Ein brisantes Video sorgt für Wirbel, Elvis Rexhbecaj für drei Punkte im Derby. Die News zum 1. FC Köln am Sonntag.

Bundesligist 1. FC Köln am Sonntag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum Effzeh vom Tage.

1. FC Köln, News: Geldstrafe für Dominick Drexler nach Beleidigung der eigenen Fans

Manager Horst Heldt hat nach dem Video-Eklat um Dominick Drexler eine Strafe für den Offensivspieler des 1. FC Köln angekündigt. "Natürlich wird es die geben, das werden wir aber intern regeln. Es wird auch noch einen weiteren Spieler treffen. Wir werden überlegen, ob wir das karitativen Zwecken spenden", sagte Heldt einen Tag nach dem 2:1 (1:1)-Derbysieg bei Borussia Mönchengladbach.

Vor dem Derby war im Internet ein Video aus dem Kölner Mannschaftsbus aufgetaucht . Drexler bezeichnet dort FC-Anhänger als "Spacken", weil diese bei der Abfahrt des Busses Pyrotechnik gezündet hatten.

Der eigentliche Skandal: Wie kann ein Video aus dem „innersten Kreis“ an die Öffentlichkeit gelangen? Man sieht wo er saß,ich denke: dieser Spieler kann kein deutsch &war schlichtweg beeindruckt. Trotzdem: No Go! Wer denkt, dass solche Altionen JEDEN motivieren, ist naiv. #effzeh pic.twitter.com/aMU5s6XuoQ — Kirchzeller Veedel (@KzlVdl) February 6, 2021

"Es deutete sich am Freitag an, dass es eine Verfehlung gibt. Die hat uns den ganzen Samstagvormittag begleitet", sagte Heldt weiter: "Wir haben intensiv über das Thema gesprochen, es war für alle keine einfache Situation. Die Vorbereitung auf ein Derby sieht normalerweise anders aus. Uns war es wichtig, vor dem Spiel ein Statement abzugeben."

Heldt ärgerte sich zudem, dass das Video überhaupt an die Öffentlichkeit geriet. Die Strafe solle nun aber intern bleiben. "Und das ist ja eine besondere Herausforderung beim 1. FC Köln", sagte Heldt mit einem Augenzwinkern.

1. FC Köln, News: Retourkutsche für Marcus Thurams Jubel

Die Kölner Rache schmeckte süß: Vor dem leeren Gästeblock schwenkte die FC-Mannschaft die aus dem Boden gerissene Eckfahne wie eine Trophäe, obenauf wehte das Trikot von Matchwinner Elvis Rexhbecaj.

"Rache ist süß. Ich habe einfach mein Trikot ausgezogen, und dann haben wir es auf die Fahne gepackt", sagte der doppelte Torschütze nach dem 2:1 (1:1) im Schneegestöber.

Der Eckfahnen-Jubel war die Retourkutsche für eine ähnliche Aktion von Gladbach-Torjäger Marcus Thuram im Hinspiel. "Es tut natürlich weh, wenn die Kölner so feiern", sagte Gladbachs Weltmeister Christoph Kramer.

1. FC Köln: Die Top-Scorer des Effzeh in der Bundesliga 2020/21

Name Tore Assists Scorerpunkte Elvis Rexhbecaj 5 2 7 Ondrej Duda 2 4 6 Ellyes Skhiri 3 2 5

1. FC Köln, News: Dominick Drexler entschuldigt sich nach Fan-Beleidigung

Dominick Drexler vom 1. FC Köln hat sich dafür entschuldigt, Fans des FC als "Spacken" bezeichnet zu haben: "Ich bin mit dem FC aufgewachsen und Fan, seit ich denken kann und habe früher selbst in der Kurve gestanden", so Drexler in einer Mitteilung, "dass meine Aussagen einen großen Teil unserer Fans verletzt haben und sie es als beleidigend empfunden haben, kann ich deshalb absolut verstehen. Dafür möchte ich mich bei unseren Fans, insbesondere bei denen die gestern dabei waren, aufrichtig und von Herzen entschuldigen."

🔴⚪ Die #effzeh -Profis beziehen Stellung zu dem Video aus dem Mannschaftsbus bei der Abfahrt zum Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Dominick #Drexler entschuldigt sich. #BMGKOE https://t.co/azLocTKxpZ — 1. FC Köln (@fckoeln) February 6, 2021

Zudem veröffentlichte der Verein ein gemeinsames Statement der Mannschaft. "Uns allen ist die Bedeutung des Derbys bewusst – und der Support bei der Abfahrt hat uns alle sehr gefreut", heißt es dort: "Das belegt die Tatsache, dass viele von uns Videos gemacht haben, die wir an Familie und Freunde verschickt haben. Das Statement von Drex, das unbemerkt mit verschickt wurde, war falsch. Und wir alle können nachvollziehen, dass das unsere Fans verärgert hat."

