1. FC Köln: Zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet, Schalke plant in der neuen Saison mit Uth - alle News und Gerüchte

Köln muss im Werben um Mark Uth wohl einen Rückschlag hinnehmen. Schalke plant zur neuen Saison mit dem Stürmer. Alle News zum Effzeh.

In der Vorbereitung auf die kommende -Saison hat der am Samstag erstmals wieder auf dem Platz trainiert. Gleichzeitig sind jedoch zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden und haben sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben.

Neuigkeiten gibt es auch bei den geplanten Transfers: Demnach wird Stürmer Mark Uth in der neuen Spielzeit wieder für Schalke 04 auflaufen. Sportvorstand Jochen Schneider bestätigte, dass der 28-Jährige in den Planungen des Vereins eine wichtige Rolle spiele.

Zudem hat die DFL am Freitag den Bundesliga-Spielplan veröffentlicht. Die Geißböcke starten mit einem Heimspiel.

Mehr Teams

Der 1. FC Köln am Samstag: In diesem Artikel findet Ihr alle News und Gerüchte rund um die Domstädter.

Zwei Coronafälle beim 1. FC Köln - Quartett um Risse freigestellt

Beim Bundesligisten 1. FC Köln sind zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der Tabellen-14. der abgelaufenen Saison am Samstag mit. Die beiden Akteure hätten sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt direkt in häusliche Quarantäne begeben.

Der FC trainierte am Samstag erstmals wieder auf dem Platz. Bei schweißtreibenden 34 Grad mit dabei waren neben Jannes Horn (zurück nach Hannover-Leihe) auch Jens Castrop und Jonas Urbig aus dem FC-Nachwuchs. Angreifer Anthony Modeste (muskuläre Probleme) arbeitete individuell.

Der gebürtige Kölner und langjährige Leistungsträger Marcel Risse sowie Vincent Koziello, Louis Schaub und Lasse Sobiech wurden freigestellt, um Gespräche mit anderen Vereinen zu führen. Joao Queiros werde ab kommender Woche mit der U21 trainieren.

"Wir haben unseren Spielern bewusst eine längere Pause gegeben, weil wir unsere Vorbereitung sehr intensiv gestalten wollen ohne viele freie Tage. Wir werden die kommenden sechs Wochen konsequent nutzen und unsere Defizite aufarbeiten", sagte FC-Coach Markus Gisdol, der am Mittwoch seinen Vertrag bis 2023 verlängert hatte.

Am Mittwoch und Freitag waren Spieler und Mitarbeiterstab auf COVID-19 getestet worden. In der abgelaufenen Saison hatten sich die Kölner Profis Ismail Jakobs und Niklas Hauptmann (mittlerweile ) mit dem Coronavirus infiziert.

Quelle: SID

1. FC Köln - Schneider betont: Schalke plant in der neuen Saison mit Mark Uth

Der zuletzt an den 1. FC Köln ausgeliehene Mark Uth wird in der nächsten Saison wohl erneut das Trikot von Schalke 04 tragen. Wie Sportvorstand Jochen Schneider bestätigte, spiele der Stürmer in den Planungen des Vereins eine zentrale Rolle: "Wir planen ganz klar mit ihm", so der 49-Jährige.

Bild: Getty Images

Uth war im Sommer 2018 ablösefrei von der TSG Hoffenheim gekommen, konnte bei Schalke aber bislang nicht überzeugen und wurde deshalb zur Rückrunde nach Köln verliehen. Dort hatte der Angreifer unter seinem früheren Trainer Markus Gisdol mit fünf Toren und sechs Vorlagen zu alter Stärke gefunden.

Bundesliga-Spielplan veröffentlicht: Köln startet mit Heimspiel gegen Hoffenheim

Der 1. FC Köln startet mit einem Heimspiel in die neue Bundesliga-Saison. Am Wochenende des 19. bis 21. September ist der Verein gegen die TSG Hoffenheim gefordert.

"Es ist schön, dass wir mit einem Heimspiel starten. Mit Hoffenheim sind wir gegen einen Europa-League-Teilnehmer gleich zu Beginn voll gefordert", äußerte sich Trainer Markus Gisdol am Freitag.

Das erste Auswärtsspiel bestreiten die Geißböcke eine Woche später bei Aufsteiger Arminia Bielefeld. Bereits am dritten Spieltag kommt es zum rheinischen Derby gegen .