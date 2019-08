1. FC Köln: Jhon Cordoba mit Muskelverletzung

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln muss gegen Freiburg auf Stürmer Jhon Cordoba verzichten, nachdem er sich gegen den BVB eine Verletzung zuzog.

Angreifer Jhon Cordoba vom -Aufsteiger hat im Spiel gegen am Freitag eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten und fällt für das nächste Spiel in Freiburg aus. Das gaben die Geißböcke am Samstagabend bekannt.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Beim 1:3 gegen Borussia Dortmund war der kolumbianische Fußball-Nationalspieler in der 54. Minute ausgewechselt worden.

"Nach der sehr guten ersten Halbzeit von Jhon gegen Dortmund ist es extrem schade, dass er gegen Freiburg ausfällt", sagte FC-Cheftrainer Achim Beierlorzer. Im Saisonauftaktspiel in Wolfsburg (1:2) hatte Cordoba wegen einer Rotsperre den Kölnern gefehlt.