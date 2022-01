Am 19. Spieltag in der Bundesliga empfängt der 1. FC Köln heute den FC Bayern München. Im Kölner RheinEnergieStadion geht es um 15.30 Uhr los.

Die Münchener sind denkbar schlecht in die Rückrunde gestartet - aufgrund von Corona musste man auf zahlreiche etablierte Spieler verzichten und ging auch deshalb zum Rückrundenauftakt mit einer Rumpf-Elf 1:2 gegen Gladbach baden. Nach der bitteren Niederlage geht es heute zu den Kölnern, die nach einer starken Hinserie mit viel Selbstvertrauen in die heutige Partie gehen.

Das Hinspiel zwischen den beiden Teams gewann der FC Bayern München mit 3:2. Machen die Bayern heute Ihre Niederlage im letzten Spiel vergessen oder straucheln sie gegen Köln erneut? GOAL liefert die Infos zur Übertragung im TV und STREAM.

Die Faktenlage zu 1. FC Köln vs. FC Bayern München

Begegnung: 1. FC Köln vs. FC Bayern München

Wettbewerb: Bundesliga | 19. Spieltag | Saison 21/22

Datum: Samstag, 15. Januar 2022

Anpfiff: 15.30 Uhr

Ort: Köln | RheinEnergieStadion

1. FC Köln vs. FC Bayern München heute live im TV: Alle Infos zur Übertragung im Pay-TV

Leider wird nicht im Free-TV übertragen.

Der Privatsender Sat.1 hat sich nämlich nur die Rechte an einigen wenigen Spielen der Bundesliga sichern können (z.B. Eröffnungsspiel oder Rückrundenauftakt) und ist heute somit nicht involviert.

Die Übertragung zur Bundesliga teilen sich in dieser Saison die beiden Sender Sky und DAZN.

Der Unterföhringer Bezahlsender Sky übernimmt die Übertragung aller am Samstag stattfindenden Partien und die englischen Wochen der Bundesliga.

DAZN konnte sich noch mehr Rechte an der Bundesliga sichern und zeigt neben allen Partien am Sonntag auch die Freitagsspiele live und in voller Länge.

1. FC Köln vs. FC Bayern München heute live im Pay-TV: Sky überträgt die Bundesliga am Samstag

Alle Fans des FC Bayern München bzw. 1. FC Köln, die bereits Kunden als Kunden bei Sky registriert sind, dürfen sich also freuen - die Partie wird heute ab 15.15 Uhr in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga übertragen.

1. FC Köln vs. FC Bayern München im Internet verfolgen: Sky überträgt Bundesliga am Samstag im LIVE-STREAM

Welche Möglichkeit haben Fans aber, wenn zuhause kein Fernseher zur Verfügung steht, oder das Spiel von unterwegs verfolgt werden muss? Auch hierfür hält Sky eine Lösung parat!

Lasst uns im Folgenden einen Blick auf die Möglichkeit blicken, die Begegnung via Sky im LIVE-STREAM zu verfolgen.

So viel vorweg - Sky Kunden dürfen sich freuen!

Die Bundesliga heute live auf Sky Go und Sky Ticket: So seht Ihr 1. FC Köln vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Die beiden hauseigenen Streamingdienste Sky Ticket und Sky Go stellen eine weitere Möglichkeit dar, das Spiel heute live zu sehen. Mit Sky Go genießen Sky Kunden Vorteile.

LIVE-STREAM auf... ...Sky Go ...Sky Ticket Kostenlos verfügbar als Sky-Kunde? ja nein Kosten keine Extrakosten Monatsmitgliedschaft: 29,99 Euro pro Monat + jederzeit kündbar Jahresmitgliedschaft: 12 Monate 24,99 Euro pro Monat (danach 29,99 Euro pro Monat + jederzeit kündbar) Geräte Desktop, Handy, Tablet Desktop, Handy, Tablet, Konsole, TV-Stick, Smart-TV, etc. App-Download App Store Play Store App Store Play Store

1. FC Köln vs. FC Bayern München heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen in der Bundesliga

DAZN zeigt die Highlights von 1. FC Köln vs. FC Bayern München: Das ist die Highlight-Show auf DAZN

Sollte es vorkommen, dass Ihr die Partie in Gänze verpasst, ist das trotzdem nicht schlimm - der Streamingdienst DAZN zeigt Euch nämlich die Highlights von allen am Freitag und Samstag stattfindenden Begegnungen der Bundesliga! Jeden Samstag ab 17.30 Uhr startet die lineare Highlight-Show auf DAZN. Diese wiederholt sich stündlich und ab 20.30 Uhr können Fans auch die Highlights des Topspiels am Samstagabend noch einmal sehen.

Neben der Highlight-Show überträgt DAZN alle Freitags- und Sonntagsbegegnungen der Bundesliga live. Auch den größten Teil der Champions League seht Ihr zum Beispiel nur hier!

Die Mitgliedschaft bei DAZN ist bereits ab 14,99 Euro (Monatsabo + jederzeit kündbar) zu haben.

Zahlt Ihr einmalig 149,99 Euro, könnt Ihr DAZN sogar ein gesamtes Jahr lang nutzen. Die Jahresmitgliedschaft ist im Vergleich zum Monatsvertrag sogar etwas günstiger (ca. 12,50€ pro Monat).

LIVE-TICKER zu 1. FC Köln vs. FC Bayern München: Mit GOAL nichts verpassen

Auch im LIVE-TICKER könnt Ihr wie gewohnt dabei sein. GOAL lässt Euch wie immer nicht hängen und liefert Euch die wichtigsten Szenen des Spiels im kostenlosen LIVE-TICKER.

1. FC Köln vs. FC Bayern München heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER Die Übertragung der Bundesliga im Überblick