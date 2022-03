1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund): TV, LIVE-STREAM, TICKER - die Übertragung der Bundesliga heute

Zum Abschluss des 27. Spieltags der Bundesliga trifft am Sonntagabend der 1. FC Köln auf den BVB (Borussia Dortmund). Anpfiff ist um 19.30 Uhr im Kölner RheinEnergieSTADION.

Das Hinspiel konnte der BVB noch mit 2:0 für sich entscheiden und auch sonst spricht die Bilanz der letzten zehn Aufeinandertreffen für die Borussia. Die Kölner werden sich dennoch Chancen auf den ersten Heimsieg gegen den BVB seit 2015 ausrechnen.

Ein Faktor könnte dabei die Englische Woche der Dortmunder sein, die sie nach der Verschiebung des Duells mit Mainz 05 notgedrungen absolvieren mussten.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Informationen zu Übertragung der Partie 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr in diesem Artikel die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung 1. FC Köln - BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Bundesliga | 27. Spieltag Anpfiff Sonntag, 20. März 2022, 19.30 Uhr Spielort RheinEnergieSTADION, Köln

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute live im TV verfolgen

Von Spieltagen ohne Freitagsspiel bis zu Konferenzen am Sonntag: Der Spielplan der Bundesliga wird immer unübersichtlicher und auch bei den übertragenden Sendern fällt es schwer, einen Überblick zu behalten. GOAL schafft Abhilfe und erklärt Euch, wo Ihr die heutige Partie des 1. FC Köln gegen den BVB sehen könnt.

Zwei Rechteinhaber teilen sich seit geraumer Zeit die Spiele der Bundesliga in Deutschland untereinander auf: Während Sky alle Partien am Samstag überträgt, laufen bei DAZN die Partien am Freitag und am Sonntag. Auch Köln gegen Dortmund wird somit exklusiv vom Streamingdienst übertragen.

DAZN zeigt 1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Übertragung in der Übersicht

Los geht es um 18.30 Uhr mit den Vorberichten mit Moderator Alex Schlüter und Experte Ralph Gunesch. Als Reporter vor Ort berichtet zudem Max Siebald aus Köln-Müngersdorf. Kurz vor Anpfiff übernimmt dann Marco Hagemann das Wort. Der erfahrene Kommentator wird das Spielgeschehen gemeinsam mit Ex-Bundesliga-Profi Gunesch begleiten.

Hier noch einmal die Übertragung im Überblick:

Beginn der Übertragung: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Anpfiff: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporter vor Ort: Max Siebald

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: So seht Ihr die DAZN-Übertragung im TV

Das Hauptgeschäft von DAZN ist bekanntermaßen das Streaming - also die Übertragung via Internet. Doch auch im TV könnt Ihr Köln gegen Dortmund verfolgen. So lässt sich das Programm des Live-Sport-Anbieter durch Kooperationen mit Sky und Vodafone über zwei lineare TV-Sender empfangen. Alle Infos dazu findet Ihr auf der offiziellen Website von DAZN.

Solltet Ihr über ein klassisches DAZN-Abo verfügen, könnt Ihr die Partie zudem via App auf nahezu jedem handelsüblichen Smart-TV sehen. Unter diesem Link findet Ihr eine Liste mit allen unterstützten Geräten. Solltet Ihr noch keine DAZN-Kund*innen sein, erhaltet Ihr im nächsten Abschnitt zudem die wichtigsten Informationen zur Anmeldung und den Kosten.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Auch bei der heutigen Übertragung des Rhein-Ruhr-Duells im LIVE-STREAM ist DAZN in Deutschland Monopolist. Um die Begegnung auf der Plattform des Ismaninger Onlinesenders sehen zu können, benötigt Ihr jedoch zunächst ein kostenpflichtiges Abo.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM bei DAZN: Das Abo beim Streamingdienst

Wenn Ihr DAZN-Mitglieder werden wollt, habt Ihr zwei Alternativen zur Auswahl:

Monatsabo: 29,99 Euro monatlich

29,99 Euro monatlich Jahresabo: 24,99 Euro monatlich oder Einmalzahlung 274,99 Euro

Enthalten sind dabei neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga auch Partien der UEFA Champions League, der französischen Ligue 1, der italienischen Serie A sowie der spanischen LaLiga. Auch außerhalb des Fußballs kommt Ihr voll auf Eure Kosten, denn DAZN bietet Euch eine breite Auswahl an US-Sport, Motorsport und vielem mehr.

Ihr habt noch Fragen zum DAZN-Abo? Dann findet Ihr unter diesem Link die antworten.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund): Der kostenlose LIVE-TICKER bei GOAL

Ihr seid unterwegs und habt keine Möglichkeit, das Duell des "Effzeh" gegen Dortmund im TV oder LIVE-STREAM zu sehen? Mit dem LIVE-TICKER von GOAL verpasst Ihr kein Tor und keine strittige Szene.

Los geht es bereits 20 Minuten vor Anpfiff mit spannenden Fakten und Statistiken zur Partie. Über die 90 Minuten versorgt Euch unser Tickerer dann mit detaillierten Beschreibungen zum Spielgeschehen. Hier kommt Ihr direkt zum TICKER.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr zirka eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen des 1. FC Köln und des BVB.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick