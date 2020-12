1. FC Kaiserslautern vs. MSV Duisburg: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga treffen der 1. FC Kaiserslautern und der MSV Duisburg aufeinander. Alle Informationen zur Übertragung findet Ihr in diesem Artikel.

Am Samstag um 14.00 Uhr tritt der 1. FC Kaiserslautern in der gegen den MSV Duisburg an. Gespielt wird im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Der hat seit sechs Spielen nicht mehr verloren . Allerdings waren auch nur zwei Siege zu holen für die roten Teufel. Im letzten Spiel gegen Tabellenführer FC Saarbrücken kam der 1. FCK zu einem respektablen Unentschieden . Erst in der 88. Minute schoss Saarbrücken den Ausgleichstreffer, nachdem Kaiserslautern ab der 69. Minute in Unterzahl agierte. Der 1. FCK steht auf dem 14. Platz der Tabelle .

Der befindet sich bereits in Bedrängnis : Nur zwei Siege, nur zehn Punkte, nur der letzte Tabellenplatz . Damit befinden sich die Zebras bereits voll im Abstiegskampf . In den letzten zehn Spielen mussten die Duisburger sechs Niederlagen einstecken. Ein Lichtblick für die Duisburger ist jedoch die eng gestaffelte Tabelle der 3. Liga . Auf einen Nicht-Abstiegsplatz fehlen nur drei Punkte.

Wie Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg im TV und LIVE-STREAM sehen: Das Spiel im Überblick

Spiel FC Kaiserslautern vs. MSV Duisburg Wettbewerb 3. Liga, 14. Spieltag Datum Samstag, 05. Dezember 2020 Anstoß 14.00 Uhr Ort Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 3. Liga

Wo läuft das Spiel im TV ? Diese Frage dürfte viele Fans interessieren. Falls Ihr auf eine Übertragung im Free-TV gehofft habt, kommt hier leider die ernüchternde Antwort : Das Spiel heute wird nur im Pay-TV übertragen . Das liegt daran, dass die Rechte an der 3. Liga zu 100 Prozent bei Magenta Sport liegen und nur einige ausgewählte Partien im Free-TV gezeigt werden können. Wenn Spiele bei der gezeigt werden, erfahrt Ihr das von Goal .

Ab sofort könnt Ihr Euch das #FCK -Stadionmagazin zu den verbleibenden Heimspielen in diesem Jahr gegen den @MSVDuisburg & den @TSV1860 herunterladen. Unter anderem gibt es dort ein ausführliches Interview mit Linksverteidiger Adam Hlousek zu lesen: https://t.co/iMtI6RF8Ec #Betze pic.twitter.com/nT8lmIrGld — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) December 4, 2020

1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg im TV und LIVE-STREAM sehen: Das Spiel bei Magenta Sport sehen

Im TV läuft das Spiel nur bei Magenta Sport . Dort beginnt die Übertragung bereits um 13.45 Uhr mit den Vorberichten . Kommentieren wird die Partie Markus Höhner . Dieser wird von Moderator Tobias Schäfer begleitet. Das Duo versorgt Euch mit allen wichtigen Details zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem MSV Duisburg .

Vorbericht: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anstoß: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Kommentar: Markus Höhner

Markus Höhner Moderation: Tobias Schäfer

Um das Angebot von Magenta Sport zu nutzen, wird ein Abonnement benötigt , dazu weiter unten mehr.

1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg im TV und LIVE-STREAM sehen: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im TV-Programm könnt Ihr die 3. Liga bei Magenta Sport auch im LIVE-STREAM verfolgen. Dadurch könnt Ihr das Spiel auch unterwegs auf einem Smartphone oder Laptop sehen. Über das Internet seht Ihr die identischen Inhalte und auch das Abonnement von Magenta Sport ist hier obligatorisch .

Den LIVE-STREAM zum Spiel 1. FC Kaiserslautern vs. MSV Duisburg findet Ihr in der Magenta-Sport-App oder hier auf der Magenta-Sport-Seite .

1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg im TV und LIVE-STREAM sehen: Das ist das Magenta-Sport-Abonnement

Möchtet Ihr das Spiel heute live sehen , dann kommt Ihr nicht um ein Abonnement von Magenta Sport herum. Magenta Sport gehört zur Telekom , dementsprechend werden Magenta-Sport-Kunden in zwei Kategorien eingeteilt: Telekom-Vertragskunden und solche ohne Telekom-Vertrag .

Seid Ihr bereits im Besitz eines Telekom-Vertrags, könnt Ihr Magenta Sport im ersten Jahr kostenlos nutzen. Anschließend kostet Euch das Jahresabo 4,83 Euro im Monat . Ohne Telekom-Vertrag könnt Ihr ein Jahresabo für 9,70 Euro pro Monat erwerben oder das Monatsabo für 16,53 Euro .

Mehr Informationen zu den Angeboten findet Ihr unter diesem Link auf der Magenta-Sport-Webseite.



1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg im TV und LIVE-STREAM sehen: Der LIVE-TICKER von Goal

Euch fehlt eine kostenlose Option , um das Spiel heute live zu verfolgen ? Hier kommt die Lösung mit dem LIVE-TICKER von Goal . Ihr werdet bei allen Toren benachrichtigt und erhaltet zusätzlich noch Statistiken und Analysen zur Partie.

Das kostenlose Angebot zum Spiel 1. FC Kaiserslautern vs. MSV Duisburg findet Ihr hier auf der Goal-Homepage .

1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung 1. FC Kaiserslautern: Raab - Kleinsorge, Bachmann, Kraus, Hlousek - Rieder, Ciftci - Hanslik, Ritter, Redondo - Pourie.

Aufstellung MSV Duisburg: Weinkauf - Sauer, Gembalies, Volkmer, Sicker - Kamavuaka, Jansen - Karweina, Stoppelkamp, Engin - Vermeij.