Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96? Der Start der 2. Bundesliga live im TV und STREAM

Der Start der 2. Bundesliga steht an. Im ersten Spiel trifft der FCK auf Hannover 96. Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Am Freitag, den 15. Juli 2022 beginnt die neue Saison der 2. Bundesliga mit der Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96.

Das Spiel wird um 20:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern angepfiffen. Der 1. FC Kaiserslautern ist nach vier Jahren wieder zurück in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Am ersten Spieltag bekommen es die roten Teufel gleich mit Hannover 96 zu tun. Nach jahrelanger Abstinenz will das Team von Trainer Dirk Schuster natürlich erstmal die Klasse halten. Ob sie dafür gleich am ersten Spieltag Punkte einfahren können, sehen wir dann am Freitag ab 20:30 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96? - Die Partie auf einen Blick

Begegnung 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96 Wettbewerb 2. Bundesliga Anpfiff 15. Juli - 20:30 Uhr Spielort Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96? - Gibt es eine TV-Übertragung?

Natürlich könnt Ihr den Auftakt der 2. Bundesliga live im TV verfolgen. Dafür stehen Euch sogar zwei unterschiedliche Optionen offen. Mehr dazu erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96? - Die Übertragung bei Sat1

Das erste Spiel der aktuellen Zweitligasaison wird sogar im Free-TV gezeigt. Verantwortlich für die Übertragung ist dabei Sat1. Dort beginnt um 20:00 Uhr die Vorberichterstattung mit Moderator Matthias Opdenhövel und Gast Stefan Kuntz, bevor dann um 20:30 Uhr Kommentator Wolf-Christoph Fuss das Mikrofon mit den Experten Andrea Kaiser und Matthias Killing übernimmt.

Ihr braucht also nur um 20:30 Uhr einschalten und könnt die vollen 90 Minuten der Partie live und völlig kostenlos im Free-TV bei Sat1 verfolgen.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96? - Die Übertragung bei Sky

Auch der Pay-TV-Sender Sky hat eine Übertragung im Angebot. Wie der Begriff des Bezahlsenders hier aber schon vorausschickt, ist das Zusehen dort nicht umsonst.

Bei Sky müsst Ihr aus verschiedenen kostenpflichtigen Paketen auswählen, die Euch dann unterschiedliche Inhalte des Pay-TV-Senders freischalten. Welche Pakete es gibt, welches Ihr braucht um Kaiserslautern vs. Hannover sehen zu können und was das kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr schließlich ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr bei Sky Sport Bundesliga dann das Spiel in ganzer Länge sehen. Zudem gibt es das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96? - Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Neben der Möglichkeit, das Spiel im TV zu sehen, habt Ihr natürlich auch die Option, Kaiserslautern vs. Hannover per LIVE-STREAM zu verfolgen. Auch hier eröffnen sich Euch wieder unterschiedliche Optionen, wie Ihr zusehen könnt.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96? - Mit Sky Go den STREAM sehen

Jeder, der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich mit seinen Zugangsdaten bei Sky Go anmelden. Einfach die Sky Go-App herunterladen, anmelden und schon könnt Ihr das von Euch gebuchte Paket im LIVE-STREAM sehen.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96? - Der LIVE-STREAM bei WOW

WOW war früher unter dem Namen Sky Ticket bekannt. Auch hier gibt es wieder verschiedene Pakete, aus denen Ihr wählen könnt. Mit WOW-Live-Sport könnt Ihr für 29,99 Euro pro Monat alle Samstagsspiele der Bundesliga, die 2. Liga, Premier League und noch vieles mehr im LIVE-STREAM erleben.

Den Link zur Anmeldung bei WOW haben wir hier für Euch.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96? - Der LIVE-STREAM von Sat1 und ran

Eine letzte Möglichkeit, wie Ihr beim LIVE-STREAM zusehen könnt, haben wir noch für Euch. Auch Sat1 zeigt parallel zur TV-Übertragung einen LIVE-STREAM und das Beste daran ist, dieser ist auch noch völlig kostenlos.

Ihr braucht nur auf diesen Link klicken und schon könnt Ihr am 15. Juli ab 20:30 Uhr den Auftakt der 2. Liga komplett und kostenfrei im LIVE-STREAM bei ran verfolgen.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96? - Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr sofort informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hannover 96? - Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.