1. FC Kaiserslautern vs. SpVgg Unterhaching: TV, LIVE-STREAM, Radio, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - so wird die 3. Liga heute übertragen

Getty Images

Am 1. Spieltag der 3. Liga ist die SpVgg Unterhaching beim 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM läuft, erfahrt ihr hier.