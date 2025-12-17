Einem Bericht der Sport Bild zufolge seien Manchester United und Tottenham Hotspur über autorisierte Berater an Köln herangetreten, hätten ihr generelles Interesse am Spieler und ihre Vorstellungen von Ablösesummen hinterlegt. Diese sollen sich zwischen 30 und 40 Millionen Euro befinden, dürften aber nur als Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen dienen.
Zwei Topklubs sollen ihre Ablöse-Vorstellungen schon hinterlegt haben! Poker um Kölns Said El Mala nimmt Fahrt auf
El Mala stieß erst vergangenen Sommer zu den Kölner Profis, legte seitdem aber eine beachtliche Entwicklung hin. In 736 Pflichtspielminuten gelangen dem 19-jährigen Offensivallrounder sechs Tore und drei Assists. Im November berief ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in die deutsche Nationalmannschaft, setzte ihn aber nicht ein.
Neben United und Tottenham soll aus der Premier League auch Brighton & Hove Albion an El Mala interessiert sein. Die Seagulls scheiterten bereits im Sommer mit einer Transfer-Avance - und sind als Mittelständler mittlerweile womöglich zu uninteressant für den Shootingstar. Ganz anders als Paris Saint-Germain und der FC Bayern, denen ebenfalls Interesse nachgesagt wird. Der FC Barcelona soll sich aus finanziellen Gründen aus dem Poker bereits verabschiedet haben.
Said El Mala beim 1. FC Köln: Vertrag bis 2030, keine Ausstiegsklausel
El Malas Vertrag in Köln läuft noch bis 2030 und beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Aufgrund seiner starken Entwicklung bekam er zuletzt eine Gehaltserhöhung. Die Gerüchte um seine Person "nehme ich wahr", sagte er neulich: "Aber es macht mit mir nichts. Es ist eine schöne Anerkennung für die Leistung, aber ich konzentriere mich voll und ganz auf den Effzeh." Die Frage, ob er auch in der Rückrunde für Köln spielen werde, bejahte El Mala.
Kölns Sportdirektor Thomas Kessler schloss einen möglichen Wechsel im Winter unterdessen nicht kategorisch aus: "Wenn ein Klub vorbeikommt und wir uns als 1. FC Köln die Gedanken machen müssen, ob es sich lohnt, dieses Geld zu nehmen und zu reinvestieren, um den Kader insgesamt in der Spitze besser zu machen, dann werden wir darüber nachdenken."
Said El Mala: Seine Leistungsdaten 2025/26
- Einsätze: 16
- Einsatzminuten: 736
- Tore: 6
- Assists: 3