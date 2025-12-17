Zwei Topklubs sollen ihre Ablöse-Vorstellungen schon hinterlegt haben! Poker um Kölns Said El Mala nimmt Fahrt auf

El Mala stieß erst vergangenen Sommer zu den Kölner Profis, legte seitdem aber eine beachtliche Entwicklung hin. In 736 Pflichtspielminuten gelangen dem 19-jährigen Offensivallrounder sechs Tore und drei Assists. Im November berief ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in die deutsche Nationalmannschaft, setzte ihn aber nicht ein.

Neben United und Tottenham soll aus der Premier League auch Brighton & Hove Albion an El Mala interessiert sein. Die Seagulls scheiterten bereits im Sommer mit einer Transfer-Avance - und sind als Mittelständler mittlerweile womöglich zu uninteressant für den Shootingstar. Ganz anders als Paris Saint-Germain und der FC Bayern, denen ebenfalls Interesse nachgesagt wird. Der FC Barcelona soll sich aus finanziellen Gründen aus dem Poker bereits verabschiedet haben.