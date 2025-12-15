Luis FigoGetty Images
Zwei Jahre Sperre und der FC Barcelona als lachender Dritter: Luis Figos erster Skandal-Transfer, von dem heute niemand mehr weiß

Bei Barca begann Figos Weltkarriere einst so richtig. Was heute kaum noch jemand weiß: Kurz zuvor unterschrieb er bei zwei Klubs gleichzeitig.

Luis Figo und ein Transferskandal? Die Allermeisten denken da ganz sicher direkt an das Jahr 2000: Damals einer der besten Fußballer der Welt, wechselte der Portugiese vom FC Barcelona ausgerechnet zum Erzrivalen Real nach Madrid. Bei Barças Fans war Figo fortan unten durch - niemand konnte verstehen, dass er diesen Transfer übers Herz brachte.

Einen eigentlich noch größeren Transferskandal gab es rund um Luis Figo allerdings schon einige Jahre zuvor. Genauer gesagt im Jahr 1995.

Dieser Artikel erschien erstmals im März 2023.

  • Die Serie A war damals die attraktivste Liga der Welt. Und Figo, 22 Jahre alt und einer der besten jungen Spieler überhaupt, wollte seinen Heimatklub Sporting CP daher in Richtung Italien verlassen. Parma, seinerzeit noch eines der Top-Teams des Landes, war interessiert - und auch das große Juventus.

    Das Problem: Figo, vom damaligen Starberater José Veiga betreut, unterschrieb bei beiden Teams. Zunächst bei Juve, dann bei Parma. Der Mittelfeldmann betonte jedoch mehrfach, bei Juventus lediglich einen Vorvertrag unterschrieben zu haben. Nur sein Kontrakt mit Parma, der ihn ab der Saison 1995/96 für drei Jahre an den Klub binden sollte, sei gültig.

  • Luis Figo kassiert zwei Jahre Sperre - Barca als lachender Dritte

    Juve gab jedoch nicht auf, es kam zu einem Transferstreit der beiden Vereine um Figo und darum, welche Vereinbarung nun gültig sei. Letztlich schaltete sich der italienische Fußballverband ein und entschied ob der zwei unterzeichneten Verträge: Figo wird für zwei Jahre für die Serie A gesperrt, darf in diesem Zeitraum kein Spiel in Italiens höchster Spielklasse absolvieren.

    Der spätere Weltfußballer (2001) und Gewinner des Ballon d'Or (2000, damals noch Europas Fußballer des Jahres) würde also weder zu Parma noch zu Juventus wechseln können. Der lachende Dritte war der FC Barcelona, der ebenfalls großes Interesse an der seinerzeit größten Hoffnung des portugiesischen Fußballs hatte.

  • FBL-IND-CLASICO-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    Luis Figo wechselt schließlich zum FC Barcelona und wird dort zum Weltklasse-Spieler

    Die Vereinbarung mit Juve wurde aufgelöst und Parma verlieh Figo zunächst für ein Jahr an Barca. "Es ist alles entschieden, ich bin Spieler von Barcelona", verkündete der Offensivstar im April 1995. Wenngleich die Katalanen in seinem ersten Jahr im Camp Nou die Meisterschaft verpassten, überzeugte Figo doch so sehr, dass Barcelona ihn schließlich für rund 2,5 Millionen Euro fest verpflichtete. Die Ablöse floss dabei an Sporting, nicht an Parma.

    Bei Barça entwickelte sich Figo in den folgenden Jahren zu einem der besten Spieler der Welt, sammelte einige Titel. 1997 gewann er gemeinsam mit Ronaldo und Pep Guardiola den Europapokal der Pokalsieger, erzielte zudem im Pokalfinale zwei Tore beim 3:2-Sieg gegen Betis. In der Saison darauf führte Figo Barcelona dann zum ersten Meistertitel seit 1994 - ein Kunststück, dass man 1999 wiederholte. Und dann, im Sommer 2000, kam es zum Wechsel nach Madrid. Aber das ist eine andere Geschichte ...

  • Luis Figo: Leistungsdaten und Statistiken

    • Sporting Lissabon: 35 Spiele, 9 Tore, 6 Vorlagen
    • Inter Mailand: 140 Spiele, 11 Tore, 34 Vorlagen
    • Real Madrid: 245 Spiele, 58 Tore, 94 Vorlagen
    • FC Barcelona: 249 Spiele, 45 Tore, 91 Vorlagen
