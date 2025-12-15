Zwei Jahre Sperre und der FC Barcelona als lachender Dritter: Luis Figos erster Skandal-Transfer, von dem heute niemand mehr weiß

Luis Figo und ein Transferskandal? Die Allermeisten denken da ganz sicher direkt an das Jahr 2000: Damals einer der besten Fußballer der Welt, wechselte der Portugiese vom FC Barcelona ausgerechnet zum Erzrivalen Real nach Madrid. Bei Barças Fans war Figo fortan unten durch - niemand konnte verstehen, dass er diesen Transfer übers Herz brachte.

Einen eigentlich noch größeren Transferskandal gab es rund um Luis Figo allerdings schon einige Jahre zuvor. Genauer gesagt im Jahr 1995.

Dieser Artikel erschien erstmals im März 2023.