Zwei Eigentore bringen drei Punkte: Arsenal macht es gegen das sieglose PL-Schlusslicht spannend

Für den ersten Treffer sorgte Bukayo Saka per Ecke, wobei dieser als Eigentor von Wolverhamptons Keeper Sam Johnstone gewertet wurde (70.). Tolu Arokodare traf dann per Kopf zum späten Ausgleich für die Wolves (90.) - doch ein weiteres Eigentor, diesmal von Yerson Mosquera (90.+4), besiegelte den Endstand. Arsenals Stürmer Gabriel Jesus feierte derweil sein Comeback in der Liga nach Kreuzbandriss.

Die Ausgangslage vor der Partie am 16. Spieltag war eindeutig: Arsenal hatte in der Vorwoche die erste Niederlage in der Liga nach mehr als drei Monaten kassiert, während Wolverhampton seit April auf einen Ligasieg wartet - und aus 15 Spielen erst zwei Punkte gesammelt hatte.