Zwei andere Topklubs haben wohl bessere Karten: FC Bayern München könnte bei angeblichem Wunschspieler früher als gedacht Gewissheit haben

Ob der FCB bereit ist, Guehi jetzt schon zu verpflichten und eine Ablöse auf den Tisch legen zu müssen, darf maximal angezweifelt werden. Zumal man bei weitem nicht der einzige prominente Interessent für den englischen Nationalspieler ist. Liverpool ist dem Vernehmen nach weiterhin dran, auch Real Madrid soll intensiv um Guehi buhlen und in dessen Gunst angeblich weit oben stehen. Zuletzt mischte sich dann wohl auch noch Manchester City ein, das nach seiner Verletzungsmisere in der Innenverteidigung nachbessern will und muss.

Glasner betonte bezüglich Guehi derweil, dass bei Palace "alle wollen, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt und für immer hierbleibt". Aber: "Die Situation ist, dass der Vertrag im Sommer ausläuft, und wenn ein neuer Spieler kommt, wird der Verein irgendwann sagen: Jetzt ist die finanzielle Frage wichtiger als die sportliche."

Zum weiteren Vorgehen sagte Glasner: "Es wird eine Grenze geben, ab der der Verein das machen muss. Wenn der Spieler sagt: 'Ich will gehen' und die Ablösesumme über dieser Grenze liegt, wird es passieren." Dabei nahm er auch konkret Bezug auf das angebliche Werben Manchester Citys um seinen Schlüsselspieler und Kapitän: "Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass es nicht passieren wird, wenn ein Mega-Angebot von City kommt und Marc es annehmen will."

Auch Glasner selbst, der Palace im Februar 2024 übernahm und seither erfolgreiche Arbeit leistet, steht derweil vor einer ungewissen Zukunft. Sein Vertrag läuft am Saisonende ebenfalls aus, bei Manchester United soll er einer der Kandidaten auf die langfristige Nachfolge des zu Wochenbeginn entlassenen Ruben Amorim sein.