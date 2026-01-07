Trainer Oliver Glasner von Crystal Palace hat die Tür für einen Wintertransfer seines umworbenen Innenverteidigers Marc Guehi weit aufgestoßen.
Zwei andere Topklubs haben wohl bessere Karten: FC Bayern München könnte bei angeblichem Wunschspieler früher als gedacht Gewissheit haben
Oliver Glasner macht Tür für Januartransfer von Marc Guehi auf
Auf einer Pressekonferenz wählte Glasner einen kuriosen Vergleich, um zu verdeutlichen, dass Palace unter Umständen doch schon im laufenden Wintertransferfenster dazu bereit wäre, Guehi abzugeben.
"Nehmen wir an, Sie haben ein schönes Auto, brauchen aber Geld, weil es kalt ist und ein Fenster kaputt ist, und jemand bietet Ihnen eine Menge Geld für Ihr Auto. Sie sagen: 'Nein, ich will mein Auto nicht verkaufen. Ich liebe mein Auto. Aber ich will nicht frieren.' Dann sagen Sie: 'Wenn ich die Scheibe und sogar ein neues Dach bekomme, können Sie das Auto haben. Aber ich würde es gern behalten'", so Glasner.
Im Klartext: Bietet einer der interessierten Vereine eine adäquate Ablösesumme und Palace kann auch noch einen passenden Ersatz für das Abwehrzentrum verpflichten, wäre der Weg zu einem Topklub für Guehi doch schon im Januar frei.
- Getty
FC Bayern muss bei Marc Guehi wohl früher als gedacht handeln
Im vergangenen Sommer hatte Glasner wohl noch sein Veto eingelegt, als Guehi kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool stand. Zuletzt lief dann alles darauf hinaus, dass der 25-Jährige Palace nach Ablaufen seines Vertrages am Saisonende im kommenden Sommer ablösefrei verlässt.
Als interessiert gilt unter anderem der FC Bayern München, wie beispielsweise Sky berichtet. Der deutsche Rekordmeister soll aber vor allem darauf spekulieren, Guehi zur nächsten Saison ablösefrei zu verpflichten. Sollte Dayot Upamecano bleiben und seinen Vertrag verlängern, worauf mittlerweile vieles hin deutet, wäre Guehi neben dem Franzosen und Jonathan Tah der dritte Top-Innenverteidiger im Kader und einer aus dem hochkarätigen Trio müsste sich zunächst hinten anstellen. Dementsprechend würde es Bayern entgegenkommen, den neuen Mann möglichst günstig zu bekommen.
Geht Bayern leer aus? Real Madrid und Manchester City aktuell wohl die Top-Kandidaten bei Marc Guehi
Ob der FCB bereit ist, Guehi jetzt schon zu verpflichten und eine Ablöse auf den Tisch legen zu müssen, darf maximal angezweifelt werden. Zumal man bei weitem nicht der einzige prominente Interessent für den englischen Nationalspieler ist. Liverpool ist dem Vernehmen nach weiterhin dran, auch Real Madrid soll intensiv um Guehi buhlen und in dessen Gunst angeblich weit oben stehen. Zuletzt mischte sich dann wohl auch noch Manchester City ein, das nach seiner Verletzungsmisere in der Innenverteidigung nachbessern will und muss.
Glasner betonte bezüglich Guehi derweil, dass bei Palace "alle wollen, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt und für immer hierbleibt". Aber: "Die Situation ist, dass der Vertrag im Sommer ausläuft, und wenn ein neuer Spieler kommt, wird der Verein irgendwann sagen: Jetzt ist die finanzielle Frage wichtiger als die sportliche."
Zum weiteren Vorgehen sagte Glasner: "Es wird eine Grenze geben, ab der der Verein das machen muss. Wenn der Spieler sagt: 'Ich will gehen' und die Ablösesumme über dieser Grenze liegt, wird es passieren." Dabei nahm er auch konkret Bezug auf das angebliche Werben Manchester Citys um seinen Schlüsselspieler und Kapitän: "Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass es nicht passieren wird, wenn ein Mega-Angebot von City kommt und Marc es annehmen will."
Auch Glasner selbst, der Palace im Februar 2024 übernahm und seither erfolgreiche Arbeit leistet, steht derweil vor einer ungewissen Zukunft. Sein Vertrag läuft am Saisonende ebenfalls aus, bei Manchester United soll er einer der Kandidaten auf die langfristige Nachfolge des zu Wochenbeginn entlassenen Ruben Amorim sein.
- (C)Getty Images
Auch der FC Chelsea könnte sich noch einmischen
Guehi stammt aus dem Nachwuchs des FC Chelsea und die Blues besitzen noch ein Matching Right für den Abwehrmann. Gut möglich also, dass sich auch Chelsea noch zu Wort meldet und mögliche Angebote für Guehi aussticht.
An der Stamford Bridge war dem Engländer der Durchbruch verwehrt geblieben, lediglich zwei Pflichtspiele absolvierte er für Chelseas erste Mannschaft. Nachdem Guehi während Leihen an Swansea City in der zweiten englische Liga überzeugen konnte, schlug Palace 2021 zu und holte ihn in die Premier League. Bei den Londonern entwickelte sich Guehi herausragend und avancierte zum Nationalspieler, debütierte im März 2022 für England. Mittlerweile hat er 26 Länderspiele absolviert, für Palace lief er in bisher viereinhalb Jahren insgesamt 186-mal auf (elf Tore). Größter Erfolg war der Gewinn des FA Cups in der vergangenen Saison.
Marc Guehis Leistungsdaten für Crystal Palace
- Einsätze: 186
- Tore: 11
- Assists: 8
- Gelbe Karten: 28
- Gelb-Rote Karten: 1