Die Verantwortlichen des FC Bayern München sind offenbar guter Dinge, einen Transfer von Wunschspieler Givairo Read über die Bühne bringen zu können.
"Zuversichtlich": FC Bayern München soll gute Chancen bei Wunschspieler Givairo Read haben
Wie Bild-Reporter Christian Falk berichtet, sei man beim deutschen Rekordmeister äußerst "zuversichtlich", im Rennen um den 19-jährigen Rechtsverteidiger von Feyenoord Rotterdam die Nase vorne zu haben. Demnach wolle man Read eine klare Perspektive für die Zukunft aufzeigen und schrecke auch nicht davor zurück, englischen Vereinen im Transferduell die Stirn zu bieten.
Nach Abgang von Boey: Bayern ohne klassischen Rechtsverteidiger
Die Bayern haben nach demleihweisen Abgang von Sacha Boey zu Galatasaray Istanbulkeinen "klassischen" Rechtsverteidiger mehr im Kader, stattdessen füllen Konrad Laimer als gelernter zentraler Mittelfeldspieler und Josip Stanisic als gelernter Innenverteidiger diese Rolle derzeit aus.
Mit einem Transfer von Read könnten beide Spieler wieder vermehrt auf ihren angestammten Positionen zum Einsatz kommen. Vor allem für Laimer wäre nach dem Abschied von Leon Goretzka im kommenden Sommer wieder Platz in der Mittelfeldzentrale.
Hohe Ablöse droht: Read steht noch bis 2029 unter Vertrag
Günstig dürfte einen Verpflichtung von Read für die Bayern aber keineswegs werden. Der 19-Jährige ist noch bis Juni 2029 an Feyenoord gebunden, die Niederländer dürften dementsprechend auch eine üppige Ablösesumme aufrufen.
Givairo Read: Seine Zahlen in der Saison 2025/2026 in der Eredivisie
- Spiele: 12
- Tore: 0
- Vorlagen: 3
- Gelbe Karten: 2