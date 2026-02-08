"Zuversichtlich": FC Bayern München soll gute Chancen bei Wunschspieler Givairo Read haben

Die Bayern haben nach demleihweisen Abgang von Sacha Boey zu Galatasaray Istanbulkeinen "klassischen" Rechtsverteidiger mehr im Kader, stattdessen füllen Konrad Laimer als gelernter zentraler Mittelfeldspieler und Josip Stanisic als gelernter Innenverteidiger diese Rolle derzeit aus.

Mit einem Transfer von Read könnten beide Spieler wieder vermehrt auf ihren angestammten Positionen zum Einsatz kommen. Vor allem für Laimer wäre nach dem Abschied von Leon Goretzka im kommenden Sommer wieder Platz in der Mittelfeldzentrale.