Zusammenbruch auf dem Platz: Fiorentina-Spiel von Zwischenfall überschattet

Gosens wurde am Samstag in der 76. Minute eingewechselt, für den Außenbahnspieler war es der erste Einsatz seit Ende Oktober. Eine Oberschenkelverletzung hatte ihn lange ausgebremst. Sein Team vergab in Parma einige Möglichkeiten, am Ende bedeutete der Treffer von Oliver Sörensen (48.) die bereits zehnte Niederlage im 17. Spiel. Mit nur neun Punkten steht das Team auf dem 20. Rang, die Nichtabstiegsplätze sind vorerst fünf Punkte entfernt. Die vergangene Saison hatte Florenz noch als Sechster abgeschlossen.

In der Schlussphase geriet das Spielgeschehen kurz zur Nebensache. Fiorentina-Verteidiger Roberto Piccoli sackte nach einem Zweikampf in Parmas Strafraum zusammen und kam wohl aufgrund von Atemproblemen nicht mehr auf die Beine. Erst nach einer rund vierminütigen Unterbrechung konnte der 24-Jährige den Platz aus eigener Kraft verlassen.

Der Vorfall weckte ungute Erinnerung an Edoardo Bove. Der damalige Fiorentina-Profi war Ende des vergangenen Jahres im Duell gegen Inter Mailand mit einem Herzstillstand auf dem Platz zusammengebrochen und hatte mehrere Tage auf der Intensivstation verbracht.