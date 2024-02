Toni Kroos machte sein 450. Pflichtspiel für Real Madrid - und deutet an, dass er seinen Vertrag verlängern könnte.

Toni Kroos absolvierte am Sonntag sein 450. Pflichtspiel für Real Madrid. Nach den vollen 90 Minuten am vergangenen Dienstag in der Champions League gegen Leipzig bekam er zunächst eine Pause, wurde jedoch in der 70. Minute für Eduardo Camavinga eingewechselt. Am Spielstand von 1:1 konnte er nicht mehr rütteln, doch im Nachgang deutete er an, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag in Madrid verlängern könnte.