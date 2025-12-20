Der FC Bayern München und Manchester City haben offenbar ein Auge auf Abwehrtalent Josh Acheampong vom FC Chelsea geworfen. Das berichtet der renommierte Journalist Ben Jacobs für GiveMeSport.
Zuletzt in der Premier League komplett außen vor: Abwehrspieler des FC Chelsea weckt wohl Interesse bei Bayern München und Manchester City
Bayern und Manchester City sollen Situation von Chelseas Josh Acheampong beobachten
Demnach beobachten Bayern und City Acheampongs aktuelle Situation an der Stamford Bridge ganz genau. Zwar habe es von beiden Klubs noch keine Kontaktaufnahme gegeben, falls sich die Einsatzzeit des jungen Innenverteidigers bei Chelsea nicht erhöhen sollte, könnten der FCB oder City nächstes Jahr aber einen Vorstoß wagen.
Für den Moment haben die Blues jedoch kein Interesse daran, Acheampong abzugeben, weshalb ein Januartransfer sehr unwahrscheinlich ist. Zumal der 19-Jährige selbst auch keinerlei Pläne verfolgt, Chelsea zu verlassen. Gleichwohl sei er sich darüber bewusst, dass er für namhafte Vereine interessant sein könnte, heißt es.
- AFP
Josh Acheampong steht beim FC Chelsea noch bis 2029 unter Vertrag
Acheampong wurde bereits in der Vergangenheit mit einem möglichen Wechsel zu Bayern in Verbindung gebracht, auch Borussia Dortmund galt schon mal als interessiert. Der gebürtige Londoner stammt aus Chelseas Nachwuchs und schaffte während der vergangenen Saison den Sprung zu den Profis, der Durchbruch zum Stammspieler lässt allerdings noch auf sich warten.
In der laufenden Spielzeit kam Acheampong bisher wettbewerbsübergreifend auf elf Einsätze (ein Tor), allerdings ist er hinter Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo und Wesley Fofana derzeit nur Chelseas Innenverteidiger Nummer 4. Zudem steht der langzeitverletzte Levi Colwill im Ranking ebenfalls vor ihm. In den vergangenen sieben Premier-League-Partien saß Acheampong jeweils 90 Minuten lang auf der Ersatzbank, seit Anfang November kam er lediglich auf zwei Einsätze in der Champions League und einen im EFL Cup.
Aktuell wartet Acheampong, dessen Vertrag bis 2029 gültig ist, noch geduldig auf seinen endgültigen Durchbruch. Je länger dieser nicht eintritt, desto besser dürften die Aussichten interessierter Klubs werden, ihn zu verpflichten.
FC Bayern München: Verlängert Dayot Upamecano seinen Vertrag?
Ob Acheampong bei Bayern ein konkreteres Thema werden könnte, hängt derweil allen voran von der Zukunft Dayot Upamecanos ab. Der französische Innenverteidiger hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag weiterhin nicht verlängert und im Falle eines Abschieds müsste der FCB im Abwehrzentrum nachrüsten. Aktuell geht die Tendenz aber immer mehr dazu, dass sich Upamecano weiter an die Bayern bindet und auch künftig gemeinsam mit Jonathan Tah das gesetzte Innenverteidiger-Duo bildet.
Acheampong wäre dann lediglich als Backup und Investition in die Zukunft interessant. Auch bei einem Upamecano-Abschied dürfte der englische U21-Nationalspieler aber nicht unbedingt die Priorität des deutschen Meisters sein, der sich dann in einer höheren Kategorie um Kandidaten wie Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) oder Marc Guehi (Crystal Palace) bemühen würde.
- Getty Images Sport
Josh Acheampongs Leistungsdaten für Chelsea in 2025/26
- Einsätze: 11
- Startelf: 7
- Tore: 1
- Einsatzminuten: 673