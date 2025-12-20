Zuletzt in der Premier League komplett außen vor: Abwehrspieler des FC Chelsea weckt wohl Interesse bei Bayern München und Manchester City

Acheampong wurde bereits in der Vergangenheit mit einem möglichen Wechsel zu Bayern in Verbindung gebracht, auch Borussia Dortmund galt schon mal als interessiert. Der gebürtige Londoner stammt aus Chelseas Nachwuchs und schaffte während der vergangenen Saison den Sprung zu den Profis, der Durchbruch zum Stammspieler lässt allerdings noch auf sich warten.

In der laufenden Spielzeit kam Acheampong bisher wettbewerbsübergreifend auf elf Einsätze (ein Tor), allerdings ist er hinter Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo und Wesley Fofana derzeit nur Chelseas Innenverteidiger Nummer 4. Zudem steht der langzeitverletzte Levi Colwill im Ranking ebenfalls vor ihm. In den vergangenen sieben Premier-League-Partien saß Acheampong jeweils 90 Minuten lang auf der Ersatzbank, seit Anfang November kam er lediglich auf zwei Einsätze in der Champions League und einen im EFL Cup.

Aktuell wartet Acheampong, dessen Vertrag bis 2029 gültig ist, noch geduldig auf seinen endgültigen Durchbruch. Je länger dieser nicht eintritt, desto besser dürften die Aussichten interessierter Klubs werden, ihn zu verpflichten.