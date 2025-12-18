Zuletzt gab es Transfer-Gerüchte um ein Talent! FC Bayern vermeldet Kooperation mit einem Erstligisten

Außerhalb des Konstrukts Red&Gold Football unterhält der FC Bayern zudem Kooperationen mit dem Drittligisten SSV Ulm und dem Regionalligisten SpVgg Unterhaching. Der LAFC ist zudem bei zwei Traditionsklubs im deutschsprachigen Raum beteiligt: als strategischer Partner beim österreichischen Drittligisten Wacker Innsbruck und als Mehrheitsaktionär beim schweizer Erstligisten Grasshoppers Zürich. Wohl um den UEFA-Regularien zur Bekämpfung von Multi-Club-Ownership nicht in die Quere zu kommen, sind diese Partnerschaften aber losgelöst von Red&Gold.

Vor allem Ulm und die Grasshoppers nutzt der FC Bayern aktuell gerne, um eigene Talente im Übergang zwischen Jugend- und Erwachsenenfußball per Leihe zwischenzuparken. Bei Ulm in der vergangenen Saison beispielsweise Maurice Krattenmacher und in der aktuellen Max Schmitt und Max Scholze. In Zürich in der vergangenen Nestory Irankunda und in der aktuellen Lovro Zvonarek sowie Jonathan Asp Jensen.

"Beide sind Leistungsträger und entwickeln sich sehr gut", sagte Grasshoppers-Sportdirektor Alain Sutter im Interview mit SPOX. "Beide haben das Potenzial, sich bei Bayern durchzusetzen." Zuletzt gab es Gerüchte, auch Aucas-Talent Olaya könnte nach einem möglichen Transfer zum FC Bayern zunächst per Leihe bei den Grasshoppers Spielpraxis sammeln.