Zuletzt gab es Transfer-Gerüchte um ein Talent! FC Bayern vermeldet Kooperation mit einem Erstligisten

"Ecuador bringt seit Jahren herausragende Fußballer hervor, und wir sehen großes Potenzial darin, unsere Präsenz in diesem dynamischen Fußballmarkt weiter auszubauen", sagte Jochen Sauer, Geschäftsführer von Red&Gold Football. "Die Partnerschaft mit S.D. Aucas ermöglicht es uns, eng mit einer Organisation zusammenzuarbeiten, die unsere Philosophie einer langfristigen und nachhaltigen Spielerentwicklung teilt. Gemeinsam wollen wir Ecuadors spannendsten Talenten die Möglichkeit geben, sich in leistungsorientierten Umfeldern in Europa und den USA weiterzuentwickeln."
Zuletzt kursierten Gerüchte, wonach der FC Bayern das 17-jährige Innenverteidiger-Talent Virgilio Olaya von Aucas verpflichten wolle. Olaya hatte im Sommer 2024 mit gerade einmal 16 Jahren für Aucas' Profimannschaft debütiert, bis dato absolvierte er sieben Pflichtspiele. Die nun verkündete Zusammenarbeit wird den angedachten Transfer vereinfachen.
In der jüngeren Vergangenheit gelang mehreren Ecuadorianern der Durchbruch bei europäischen Topklubs, beispielsweise Moises Caicedo (FC Chelsea), William Pacho (Paris Saint-Germain) oder Piero Hincapie (Bayer Leverkusen).
Südkorea, Gambia, Uruguay - und jetzt Ecuador: Red&Gold Football
Aucas spielt seit vielen Jahren erstklassig und gewann 2022 erstmals die ecuadorianische Meisterschaft. In der abgelaufenen Saison landete der Klub im Grunddurchgang auf Platz acht und qualifizierte sich über die Playoffs für die Copa Sudamericana, Südamerikas Pendant zur Europa League.
Neben Aucas sind auch der südkoreanische Erstligist Jeju SK FC, die Gambinos Stars Africa aus Gambia - die Akademie des langjährigen Fürth-Präsidenten Helmut Hack - und der uruguayische Erstligist Racing Club de Montevideo Teil von Red&Gold Football.
Langfristiges Ziel ist es, Talente aus den jeweiligen Ländern für die Profimannschaften des FC Bayern und des LAFC auszubilden. Begleitet wird der Netzwerk-Ausbau von regelmäßigen Protesten der aktiven Fanszene des FC Bayern, die sich klar gegen jegliche Art von Multi-Club-Ownership ausspricht.
Folgt Olaya Zvonarek und Asp Jensen nach Zürich?
Außerhalb des Konstrukts Red&Gold Football unterhält der FC Bayern zudem Kooperationen mit dem Drittligisten SSV Ulm und dem Regionalligisten SpVgg Unterhaching. Der LAFC ist zudem bei zwei Traditionsklubs im deutschsprachigen Raum beteiligt: als strategischer Partner beim österreichischen Drittligisten Wacker Innsbruck und als Mehrheitsaktionär beim schweizer Erstligisten Grasshoppers Zürich. Wohl um den UEFA-Regularien zur Bekämpfung von Multi-Club-Ownership nicht in die Quere zu kommen, sind diese Partnerschaften aber losgelöst von Red&Gold.
Vor allem Ulm und die Grasshoppers nutzt der FC Bayern aktuell gerne, um eigene Talente im Übergang zwischen Jugend- und Erwachsenenfußball per Leihe zwischenzuparken. Bei Ulm in der vergangenen Saison beispielsweise Maurice Krattenmacher und in der aktuellen Max Schmitt und Max Scholze. In Zürich in der vergangenen Nestory Irankunda und in der aktuellen Lovro Zvonarek sowie Jonathan Asp Jensen.
"Beide sind Leistungsträger und entwickeln sich sehr gut", sagte Grasshoppers-Sportdirektor Alain Sutter im Interview mit SPOX. "Beide haben das Potenzial, sich bei Bayern durchzusetzen." Zuletzt gab es Gerüchte, auch Aucas-Talent Olaya könnte nach einem möglichen Transfer zum FC Bayern zunächst per Leihe bei den Grasshoppers Spielpraxis sammeln.
