Zukunfts-Entscheidung getroffen! Türkei-Star Kenan Yildiz bindet sich langfristig an Juventus Turin

Zuletzt hatten diverse Medien vermeldet, dass eine Verlängerung auf der Kippe stehe, da beide Parteien sich offenbar nicht auf ein Salär hatten einigen können. Das ging so weit, dass zwischenzeitlich sogar von einem Abschied Yildiz' die Rede war - Juve soll ihm für diesen Fall ein Preisschild in Höhe von 100 Millionen Euro verpasst haben.

Nun wurde eine Einigung offenbar erzielt. Dem Vernehmen nach darf sich der Offensivspieler auf eine dicke Gehaltserhöhung freuen, die ihn in den Kreis der Topverdiener der Alten Dame aufsteigen lassen soll.