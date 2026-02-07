Wie sein Klub Juventus Turin am Samstag öffentlich machte, verlängert der türkische Nationalspieler seinen ursprünglich noch bis 2029 datierten Vertrag vorzeitig bis 2030. Damit bringt der 20-Jährige die Spekulationen um seine Person vorerst zum Verstummen.
Zukunfts-Entscheidung getroffen! Türkei-Star Kenan Yildiz bindet sich langfristig an Juventus Turin
Zuletzt hatten diverse Medien vermeldet, dass eine Verlängerung auf der Kippe stehe, da beide Parteien sich offenbar nicht auf ein Salär hatten einigen können. Das ging so weit, dass zwischenzeitlich sogar von einem Abschied Yildiz' die Rede war - Juve soll ihm für diesen Fall ein Preisschild in Höhe von 100 Millionen Euro verpasst haben.
Nun wurde eine Einigung offenbar erzielt. Dem Vernehmen nach darf sich der Offensivspieler auf eine dicke Gehaltserhöhung freuen, die ihn in den Kreis der Topverdiener der Alten Dame aufsteigen lassen soll.
Yildiz bei Juventus Turin unangefochtener Stammspieler
Yildiz kam 2022 mit einigen Nebengeräuschen und inklusive Nachtreten seines Beraters ablösefrei vom FC Bayern nach Turin. Dort schaffte er nach einer Anfangszeit in der Primavera den Sprung zu den Profis, wo er mittlerweile Leistungsträger ist.
In der laufenden Spielzeit steuerte er 17 Torbeteiligungen (neun Tore, acht Assists) in 31 Spielen bei. Der EM-Teilnehmer von 2024 gilt beim mal wieder kriselnden Serie-A-Spitzenklub als Aushängeschild für die Zukunft.
Kenan Yildiz bei Juventus: Seine Zahlen
- Spiele: 115
- Tore: 25
- Assists: 19
- Gelbe Karten: 9
- Rote Karten: 1
- Titel: 1
Häufig gestellte Fragen
Kenan Yildiz spielt in der Offensive. Entweder im offensiven Mittelfeld oder auf dem Flügel.
Kenan Yildiz wurde am 4. Mai 2005 in Regensburg geboren.
Kenan Yildiz trägt bei Juventus Turin die Trikotnummer zehn.
Kenan Yildiz ist 1,87 Meter groß. Eine perfekte Größe für einen spiel- und dribbelstarken Offensivspieler mit gutem Abschluss.
Kenan Yildiz wiegt ungefähr 79 Kilogramm. Sein Körperbau ist muskulös und kaum ein überflüssiges Gramm.
Seine genaue Schuhgröße ist öffentlich nicht bekannt. Vermutet wird irgendwo zwischen 43 und 45 EU - passend zu seiner Größe.
Kenan Yildiz ist beidfüßig und kann sowohl mit dem rechten als auch mit dem linken Fuß starke Schüsse abgeben. Diese Vielseitigkeit machr ihn schwerer für die gegnerische Abwehr auszurechnen. Der rechte Fuß ist vermutlich minimal stärker.
Kenan Yildiz startete seine Laufbahn beim SV Sallern Regensburg ehe er zum SSV Jahn Regensburg wechselte. Zwischen 2012 und 2022 spielte er zudem in der Jugend des FC Bayern München.
Kenan Yildiz wohnt in Turin (Italien). Sein genauer Wohnort ist nicht bekannt.
Kenan Yildiz fährt aktuell einen BWM X6.
Da er in Deutschlad geboren und aufgewachsen ist, spricht Kenan Yildiz fließend Deutsch.
Kenan Yildiz hat bisher noch keine Kinder.
Es gibt keine offizielle Bestätigung oder verlässliche Information über eine feste Freundin von Kenan Yildiz.
Er verdient bei Juventus Turin etwa 2,8 Millionen Euro pro Jahr.
In seinen jungen Jahren durfte Kenan Yildiz bereits die Trophäe der Coppa Italia in die Höhe strecken.
Kenan Yildiz hat den Ballon d'Or bislang noch nicht gewonnen.
Auch zum FIFA-Weltfußballer wurde er noch nicht gewählt.
Der Spitzname von Kenan Yildiz ist "Baba Yildiz". Seinen Spitznamen erhielt er von seinem Mannschaftskollegen Dusan Vlahovic.