Beim FC Barcelona läuft sportlich vieles nach Plan, doch hinter den Kulissen wird bereits über die Zeit nach Hansi Flick nachgedacht. Der deutsche Trainer hat die Katalanen seit seinem Amtsantritt im Sommer 2024 zurück an die nationale Spitze geführt, dennoch beschäftigen sich die Verantwortlichen vorsorglich mit möglichen Nachfolgern.
Zukunft von Hansi Flick offen: FC Barcelona denkt offenbar bereits an zwei Alternativen
Luis Enrique und Mikel Arteta Favoriten beim FC Barcelona?
Wie die spanische Sport berichtet, gelten Luis Enrique und Mikel Arteta als Favoriten für den Fall, dass Flick Barcelona vorzeitig verlassen sollte. Enrique, aktuell bei Paris St. Germain unter Vertrag, hat den Klub bereits zwischen 2014 und 2017 erfolgreich trainiert und soll einer Rückkehr nicht abgeneigt sein. Arteta steht noch bis 2027 beim FC Arsenal unter Vertrag – ebenso wie Enrique und Flick selbst an ihre aktuellen Vereine gebunden sind.
Dabei würden die Katalanen sportlich gerne Kontinuität wahren. Die Bilanz des ehemaligen Bundestrainers in Barcelona ist beeindruckend: In seiner ersten Saison gewann er Meisterschaft, Pokal und Superpokal und setzte auch in den Clasicos deutliche Ausrufezeichen gegen Real Madrid. In der laufenden Spielzeit führt Barca nach 20 Spieltagen die Tabelle an, trotz der jüngsten 1:2-Niederlage bei Real Sociedad.
Hansi Flick macht Zukunft von Präsidentschaftswahlen abhängig
Dennoch ist Flicks Zukunft eng an die Klubpolitik geknüpft. Der 60-Jährige machte im Dezember deutlich, dass für ihn nicht nur sportliche Faktoren entscheidend sind, sondern vor allem die Person des Präsidenten Joan Laporta. Flick sagte wörtlich:
"Anderthalb Jahre sind für einen Trainer, vor allem hier in Barcelona, eine lange Zeit. Ich bin sehr glücklich, für diesen Klub zu arbeiten. Der Präsident ist der Grund, warum ich hier bin. Wir werden sehen, was bei der Präsidentschaftswahl passiert. Für mich ist es toll, noch anderthalb Jahre hier zu sein, aber diese Dinge hängen auch vom Präsidenten ab. Für mich ist es wichtig, ihn als Präsidenten zu haben."
Laporta selbst hat angekündigt, bei der Präsidentschaftswahl 2026 letztmals zu kandidieren. Sportlich sammelte Flick zuletzt weitere Argumente für einen Verbleib. Der Gewinn der Supercopa de Espana gegen Real Madrid (3:2) sowie eine Serie von elf Pflichtspielsiegen – ehe sie in San Sebastian riss – unterstreichen den starken Trend.
Ob es tatsächlich zu einem vorzeitigen Abgang kommt, ist offen. Klar ist jedoch: Die sportliche Entwicklung spricht für Flick, die politische Zukunft des Klubs könnte am Ende den Ausschlag geben. Entsprechend halten sich die Katalanen mit Enrique und Arteta offenbar zwei prominente Alternativen in der Hinterhand.
Der Spielplan des FC Barcelona:
- 21.01., 21 Uhr: Slavia Prag - Barcelona (Champions League)
- 25.01., 16:15 Uhr: Barcelona - Oviedo (LaLiga)
- 28.01., 21 Uhr: Barcelona - Kopenhagen (Champions League)