Zukunft von Hansi Flick offen: FC Barcelona denkt offenbar bereits an zwei Alternativen

Dennoch ist Flicks Zukunft eng an die Klubpolitik geknüpft. Der 60-Jährige machte im Dezember deutlich, dass für ihn nicht nur sportliche Faktoren entscheidend sind, sondern vor allem die Person des Präsidenten Joan Laporta. Flick sagte wörtlich:

"Anderthalb Jahre sind für einen Trainer, vor allem hier in Barcelona, eine lange Zeit. Ich bin sehr glücklich, für diesen Klub zu arbeiten. Der Präsident ist der Grund, warum ich hier bin. Wir werden sehen, was bei der Präsidentschaftswahl passiert. Für mich ist es toll, noch anderthalb Jahre hier zu sein, aber diese Dinge hängen auch vom Präsidenten ab. Für mich ist es wichtig, ihn als Präsidenten zu haben."

Laporta selbst hat angekündigt, bei der Präsidentschaftswahl 2026 letztmals zu kandidieren. Sportlich sammelte Flick zuletzt weitere Argumente für einen Verbleib. Der Gewinn der Supercopa de Espana gegen Real Madrid (3:2) sowie eine Serie von elf Pflichtspielsiegen – ehe sie in San Sebastian riss – unterstreichen den starken Trend.

Ob es tatsächlich zu einem vorzeitigen Abgang kommt, ist offen. Klar ist jedoch: Die sportliche Entwicklung spricht für Flick, die politische Zukunft des Klubs könnte am Ende den Ausschlag geben. Entsprechend halten sich die Katalanen mit Enrique und Arteta offenbar zwei prominente Alternativen in der Hinterhand.