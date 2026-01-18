Wie der Guardian berichtet, sei es am Sonntag zu einem Gespräch zwischen Steve Parish und Glasner gekommen, in welchem der Klub-Vorsitzende der Londoner dem Österreicher erklärt habe, gerne mit ihm bis zum Ende der Saison weitermachen zu wollen.
Zukunft nach scharfer Kritik an den Klub-Bossen in Gefahr? Zukunft von Oliver Glasner bei Crystal Palace wohl entschieden
Glasner geht Palace-Bosse an: "Werden völlig im Stich gelassen"
Glasner hatte am Samstag in Folge einer 1:2-Niederlage beim AFC Sunderland kein gutes Haar an den Palace-Verantwortlichen gelassen und scharfe Kritik am bevorstehenden Transfer von Innenverteidiger Marc Guehi zu Manchester City geäußert.
"Ich habe das Gefühl, wir werden völlig im Stich gelassen", sagte der frühere Erfolgstrainer von Eintracht Frankfurt der BBC. Er habe sonst immer geschwiegen, aber das könne er nun nicht mehr, "weil ich diese Spieler verteidigen muss".
Gegen Sunderland hatte Guehi dem Österreicher bereits im Kader gefehlt. Bereits im Sommer war Topstar Eberechi Eze kurzfristig an den FC Arsenal verkauft worden. Der Klub befindet sich derzeit in einer Krise: Zuletzt schied der Titelverteidiger im FA Cup beim Sechstligisten Macclesfield aus.
Glasner verkündet Abschied von Crystal Palace am Saisonende
"Das Schlimmste ist, dass wir unseren Kapitän einen Tag vor einem Premier-League-Spiel verkaufen", schimpfte Glasner, der sich fühlte, als sei der Mannschaft in dieser Saison bereits "zweimal das Herz herausgerissen" worden. "Ich kann keinem Spieler einen Vorwurf machen. Uns stehen 12, 13 Spieler aus dem Kader zur Verfügung, und wir fühlen uns nicht unterstützt."
Der Österreicher, der mit Frankfurt 2022 die Europa League gewonnen hatte, ließ seinem Frust freien Lauf. "Ich schaue auf die Bank, kann nicht reagieren, da sitzen nur Kinder", meckerte er. Er habe im Vorfeld mit dem Team "die erste volle Trainingswoche seit September" gehabt, "und dann verkaufen wir unseren Kapitän einen Tag vor dem Spiel. Ich verstehe das überhaupt nicht."
Dass Glasner nach der Saison den Klub verlassen wird, steht indes schon fest. Am vergangenen Freitag verkündete er, dass er nach "einer neuen Herausforderung" suche und deshalb seinen Vertrag nicht verlängern werde.
Oliver Glasner: Seine Zahlen bei Crystal Palace
- Spiele: 96
- Siege: 43
- Unentschieden: 26
- Niederlagen: 27
- Punkteschnitt: 1,61