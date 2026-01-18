Zukunft nach scharfer Kritik an den Klub-Bossen in Gefahr? Zukunft von Oliver Glasner bei Crystal Palace wohl entschieden

Glasner hatte am Samstag in Folge einer 1:2-Niederlage beim AFC Sunderland kein gutes Haar an den Palace-Verantwortlichen gelassen und scharfe Kritik am bevorstehenden Transfer von Innenverteidiger Marc Guehi zu Manchester City geäußert.

"Ich habe das Gefühl, wir werden völlig im Stich gelassen", sagte der frühere Erfolgstrainer von Eintracht Frankfurt der BBC. Er habe sonst immer geschwiegen, aber das könne er nun nicht mehr, "weil ich diese Spieler verteidigen muss".

Gegen Sunderland hatte Guehi dem Österreicher bereits im Kader gefehlt. Bereits im Sommer war Topstar Eberechi Eze kurzfristig an den FC Arsenal verkauft worden. Der Klub befindet sich derzeit in einer Krise: Zuletzt schied der Titelverteidiger im FA Cup beim Sechstligisten Macclesfield aus.