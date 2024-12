Unter Thomas Tuchel spielte Bryan Zaragoza keine Rolle in München. Mittelfristig kann der Spanier sich eine Zukunft dort aber vorstellen.

Nachdem der FC Bayern München Bryan Zaragoza zu CA Osasuna verliehen hat, blühte der spanische Offensivspieler in den ersten Monaten dieser Saison wieder auf. Derzeit bremst den 23-Jährigen zwar ein Mittelfußbruch aus, doch wie Sky erfahren haben will, könne sich Zaragoza eine Zukunft in München gut vorstellen.