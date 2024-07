Mats Hummels verlässt den BVB. Ihn zieht es offenbar nach Italien - die Indizien verdichten sich jedenfalls.

Mats Hummels, dessen Abgang von Borussia Dortmund seit dem vergangenen Freitag feststeht, wird seine Karriere wohl in Italien fortsetzen. Am Sonntag berichteten italienische Medien übereinstimmend, dass ein Wechsel des Innenverteidigers zur AS Rom Formen annimmt.