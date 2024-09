Holstein Kiel lag gegen den Rekordmeister früh hoffnungslos hinten. Anschließend gab es Klartext einiger Störche.

Timo Becker war wütend, "richtig wütend. Dafür gibt es keine Erklärung. Das war einfach schlecht in den ersten Minuten", sagte der Verteidiger von Holstein Kiel: "In den ersten Minuten haben sich zu viele Spieler in die Hose geschissen."