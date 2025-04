Zu Lionel Messi, zu Cristiano Ronaldo oder doch ein brisantes Wiedersehen in der Türkei? Neun Klubs, zu denen Kevin De Bruyne nach seinem Abschied von Manchester City wechseln könnte

Der Mittelfeldspieler wird City am Ende der Saison verlassen. Wo sehen wir Kevin De Bruyne in der kommenden Spielzeit?

Es ist offiziell: Kevin De Bruyne wird Manchester City am Ende der Saison verlassen und damit den Schlusspunkt unter ein glanzvolles Jahrzehnt im Etihad Stadium setzen. Nachdem er in der Saison 2024/25 zunehmend nur noch eine Nebenrolle spielte, hat der Belgier bestätigt, dass er den Verein verlassen wird, wenn sein Vertrag im Juni ausläuft.

"Der Fußball hat mich zu euch und in diese Stadt geführt. Ich habe meinen Traum verfolgt, ohne zu wissen, dass diese Zeit mein Leben verändern würde", schrieb De Bruyne am Freitag in einer emotionalen Erklärung in den sozialen Medien. "Ob es uns gefällt oder nicht, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Jede Geschichte geht einmal zu Ende, aber dies war definitiv das beste Kapitel."

Seine Kräfte mögen nachlassen, aber der 33-Jährige wird im Sommer immer noch keinen Mangel an Bewerbern haben, da zahlreiche Vereine in der Major League Soccer, in Saudi-Arabien, in der Türkei und anderswo mit einem ablösefreien Transfer des Mittelfeldstars in Verbindung gebracht werden.