Zoff um Superleague eskaliert! Konglomerat um Real Madrid richtet fordert Milliarden von der UEFA

Vorausgegangen war ein juristischer Erfolg der UEFA-Gegner am Mittwoch vor einem Gericht in Madrid. Die Berufungsinstanz hatte bestätigt, dass die UEFA ihre "marktbeherrschende Stellung missbraucht" habe, um die Einführung der vieldiskutierten Superliga im Jahr 2021 zu verhindern.

Das von zwölf europäischen Spitzenvereinen, darunter Real Madrid und der FC Barcelona, verfolgte Projekt einer Superliga war schnell gescheitert. Binnen weniger Tage sprangen ursprüngliche Befürworter unter dem Druck von Fans, Sponsoren und Politik ab. Die deutschen Topvereine wie Bayern München oder Borussia Dortmund haben mehrfach ihre Ablehnung einer Super League betont.