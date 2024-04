BVB-Stürmer Sébastien Haller hat fünf Stürmer gerankt. Zwei Spieler in seiner Top-5 haben die Karriere bereits beendet.

Sébastien Haller, Stürmer von Borussia Dortmund, hat am Rande der renommierten Laureus World Sports Awards in Madrid, wo er in der Kategorie "Comeback des Jahres" nominiert worden war, ein Blind-Ranking von fünf Stürmer aufgestellt. Allerdings: Der ivorische Nationalspieler hatte keine freie Wahl bei der Auswahl der Angreifer, sondern es wurden ihm die fünf Namen vorgegeben, die er anschließend in die für ihn richtige Reihenfolge zu bringen hatte.