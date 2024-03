Beim Kings World Cup, ein Projekt im Rahmen der Kings League von Gerard Piqué, wird auch Zlatan Ibrahimovic involviert sein.

Stürmerlegende Zlatan Ibrahimovic wird beim von Ex-Barcelona-Star Gerard Piqué organisierten Kings World Cup in Mexiko (26. Mai bis 8. Juni) das Preisgeld in Höhe von einer Million Dollar an das Gewinner-Team übergeben. Das wurde am Dienstag offiziell verkündet.