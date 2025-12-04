"Ziemlich deutsche Angelegenheit": Deutliche Worte von Nick Woltemade zu seiner hohen Ablösesumme

"Das Gerede übers Geld ist eine ziemlich deutsche Angelegenheit. Mich hat in England noch niemand auf meine Ablöse angesprochen", sagte der 23-Jährige im Interview mit dem Stern: "Ich musste mir auch noch keinen Spruch in der Kabine anhören. Die Leute haben sich an diese Summen offenbar gewöhnt."

Generell seien solche Ablösesummen im Fußball für ihn allerdings "surreal" und "nicht fassbar", so Woltemade: "Ich komme aus einfachen bürgerlichen Verhältnissen. Meine Mutter ist Floristin, mein Vater arbeitet bei einer Krankenversicherung."

Er führe sich selbst aber immer wieder vor Augen, dass die Spieler die Preise nicht selbst machen. "Den Wert eines Spielers bestimmt der Markt", führte der Angreifer aus: "Insofern fühle ich mich nicht verantwortlich für diese Entwicklung."