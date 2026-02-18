"Zerstört dich im Eins-gegen-Eins": Luis Diaz ist begeistert von der Technik eines Mitspielers beim FC Bayern

Von den Zuspielen Diaz' oder Olises profitiert derweil nicht selten Harry Kane. Der englische Mittelstürmer sei "eine Maschine", lobte Diaz. "Zu sehen, wie er für uns als Mannschaft arbeitet, wie er sich bewegt, wie er sich immer wieder fallen lässt, den Ball fordert und natürlich, wie er Tore erzielt." Kane mache "wirklich alles gut. Ich bin sehr stolz, Teil dieser Offensive zu sein", so Diaz.

Der 29-Jährige hat sich bei Bayern, wo er bis 2029 unterschrieben hat, schnell eingefunden und ist seit Saisonbeginn einer der wichtigsten Spieler von Trainer Vincent Kompany. "Als der FC Bayern auf mich zukam, war mir vom ersten Moment an klar, dass ich mich für diesen Transfer entscheiden möchte", betonte Diaz, dass er nach dem Angebot aus München nicht lange überlegen musste. "Mich hat es mit Stolz erfüllt, weil ich den Verein schon lange kannte und im Grunde wusste, was mich dort erwartet. Es war eine gute Entscheidung – eine Entscheidung für ein unglaubliches und großartiges Team."

Das Schwierigste für ihn und seine Familie sei in der neuen Heimat im Süden Deutschlands "sicherlich die Sprache", meinte Diaz. "Aber ich wusste, dass ich hier sehr gut hineinpassen würde, dass ich meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen würde – wie auch vorher schon in Liverpool. Der FC Bayern hat also auf mich gesetzt und ich versuche dieses Vertrauen auf dem Platz zurückzugeben."