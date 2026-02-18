Bayern Münchens Luis Diaz haben es beim FCB insbesondere zwei seiner Mitspieler angetan.
"Zerstört dich im Eins-gegen-Eins": Luis Diaz ist begeistert von der Technik eines Mitspielers beim FC Bayern
"Michael zerstört dich im Eins-gegen-Eins, er ist technisch so gut und macht den Unterschied", schwärmte Diaz im Sky-Interview von den Qualitäten seines Offensivkollegen Michael Olise. Jener sei außerhalb des Rasens "ein ruhiger Kerl", auf dem Platz aber "sehr kommunikativ. Er hilft sehr viel, er achtet auf viele Details und sagt auch mal: 'Hey, lass uns so und so verteidigen.' Das sind Details, die dich als Fußballer wachsen lassen und dazu beitragen, dass du dich wohlfühlst", so Diaz weiter. Es sei "unglaublich, mit solchen Spielern zu spielen."
Olise ist mit 18 Assists aktuell bester Vorlagengeber der Bundesliga, dahinter folgt Diaz mit 13 Assists. Der Franzose und der Kolumbianer, der vergangenen Sommer für 70 Millionen Euro vom FC Liverpool kam, bilden in München eine gefürchtete Flügelzange.
Luis Diaz über Harry Kane: "Eine Maschine"
Von den Zuspielen Diaz' oder Olises profitiert derweil nicht selten Harry Kane. Der englische Mittelstürmer sei "eine Maschine", lobte Diaz. "Zu sehen, wie er für uns als Mannschaft arbeitet, wie er sich bewegt, wie er sich immer wieder fallen lässt, den Ball fordert und natürlich, wie er Tore erzielt." Kane mache "wirklich alles gut. Ich bin sehr stolz, Teil dieser Offensive zu sein", so Diaz.
Der 29-Jährige hat sich bei Bayern, wo er bis 2029 unterschrieben hat, schnell eingefunden und ist seit Saisonbeginn einer der wichtigsten Spieler von Trainer Vincent Kompany. "Als der FC Bayern auf mich zukam, war mir vom ersten Moment an klar, dass ich mich für diesen Transfer entscheiden möchte", betonte Diaz, dass er nach dem Angebot aus München nicht lange überlegen musste. "Mich hat es mit Stolz erfüllt, weil ich den Verein schon lange kannte und im Grunde wusste, was mich dort erwartet. Es war eine gute Entscheidung – eine Entscheidung für ein unglaubliches und großartiges Team."
Das Schwierigste für ihn und seine Familie sei in der neuen Heimat im Süden Deutschlands "sicherlich die Sprache", meinte Diaz. "Aber ich wusste, dass ich hier sehr gut hineinpassen würde, dass ich meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen würde – wie auch vorher schon in Liverpool. Der FC Bayern hat also auf mich gesetzt und ich versuche dieses Vertrauen auf dem Platz zurückzugeben."
Die Rekordtransfers des FC Bayern:
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace