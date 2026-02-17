Zerbrochen, verspottet, vergöttert: Die radikalste Wandlung der WM-Geschichte

Die argentinische Nationalmannschaft hat ein Vermächtnis geschaffen, das weit über Ergebnisse hinausgeht. Sie hat die Weltmeisterschaften zu einem emotionalen Erlebnis gemacht. Zu einer Prüfung der Seele. Wo andere sich ein Turnier einfach nur ansehen, sieht Argentinien seinem Schicksal in die Augen.

Dieses Vermächtnis bemisst sich nicht allein an Titeln, sondern auch an den schmerzlichen Niederlagen. Sie formten den Charakter, die Identität, die Geschichte, die in Katar vor vier Jahren ihre Vollendung fand.

Man kann Lionel Messis Triumph 2022 nicht verstehen, ohne die Wege zu kennen, die ihn dorthin führten. All die Frustrationen, die verlorenen Finals, die Kritik und die Qualen. Jahrzehntelang lebte der argentinische Fußball im Spannungsfeld zwischen einem außergewöhnlichen Talent, dem jedoch auf brutalste Weise die Vollendung versagt blieb.

Doch spätestens mit dem Finale in Katar änderte sich das.