Zeitnahes Debüt für den FC Girona? Bei Marc-Andre ter Stegen bahnt sich eine überraschende Kehrtwende an

"Ich werde mich so vorbereiten, als würde ich am Montag spielen. Das ist natürlich mein Ziel", hatte sich ter Stegen letzte Woche optimistisch bezüglich eines zeitnahen Debüts gezeigt. "Letztendlich ist es eine Entscheidung, die der Trainer treffen muss. Ich fühle mich gut und bereit. Ich versuche, mich so schnell wie möglich zu integrieren. Und wenn der Trainer es für angebracht hält, dann werde ich zu 100 Prozent bereit sein." Er wolle "Kontinuität, das ist jetzt mein Ziel".

Zuvor hatte sich ter Stegen nach elf Jahren in Diensten des FC Barcelona emotional von seinen Teamkollegen und dem Staff verabschiedet. "Der Abschied war sehr schwer, es fällt mir immer noch schwer, darüber zu sprechen. Die Umkleidekabine von Barcelona ist spektakulär", so der Keeper. Nun spielt er zur Wahrung seines WM-Traums aber erstmal ein halbes Jahr auf Leihbasis für Girona. "Ich wollte dieses Projekt. Mir hat sehr gut gefallen, was ich gehört habe", betonte ter Stegen.

Bei Girona will der 33-Jährige nun die dringend benötigte Spielzeit sammeln, um als Stammtorhüter die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bestreiten zu können. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass ter Stegen die deutsche Nummer eins sei, dafür bei seinem Klub allerdings spielen müsse.