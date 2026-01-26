Nach Informationen des Senders Catalunya Radio taucht der deutsche Torhüter auf der Registrierungsliste der spanischen Liga auf. Dementsprechend wäre ter Stegen für die Partie Gironas am Montagabend gegen den FC Getafe spielberechtigt.
Zeitnahes Debüt für den FC Girona? Bei Marc-Andre ter Stegen bahnt sich eine überraschende Kehrtwende an
Girona hat bereits drei Torhüter gemeldet
Die Bild hatte jüngst berichtet, dass der 33-Jährige womöglich länger auf das Debüt bei seinem neuen Klub warten müsse. Grund dafür ist ein Passus im spanischen Liga-Regelwerk, welcher besagt, dass eine Mannschaft maximal drei Torhüter gemeldet haben darf.
Bei Girona sind bereits Dominik Livakovic, Paulo Gazzaniga und Vladyslav Krapyvtsov gelistet, weshalb eine rechtzeitige Registrierung ter Stegens auf der Kippe stand. Im Zuge der Verpflichtung des Deutschen sollte der von Fenerbahce ausgeliehene Livakovic eigentlich abgegeben werden, allerdings scheint es Komplikationen mit einem Anschluss-Leihgeschäft zu Dinamo Zagreb zu geben.
Unklar ist weiter, mit welcher Rückennummer ter Stegen auflaufen wird. Der Ligaverband sieht für die Torhüter-Position lediglich die Nummern 1, 13 und 25 vor, die bei Girona allesamt noch vergeben sind. Bei seiner offiziellen Vorstellung war er noch ohne Rückennummer präsentiert worden.
Ter Stegen will als Stammkeeper mit zur WM 2026
"Ich werde mich so vorbereiten, als würde ich am Montag spielen. Das ist natürlich mein Ziel", hatte sich ter Stegen letzte Woche optimistisch bezüglich eines zeitnahen Debüts gezeigt. "Letztendlich ist es eine Entscheidung, die der Trainer treffen muss. Ich fühle mich gut und bereit. Ich versuche, mich so schnell wie möglich zu integrieren. Und wenn der Trainer es für angebracht hält, dann werde ich zu 100 Prozent bereit sein." Er wolle "Kontinuität, das ist jetzt mein Ziel".
Zuvor hatte sich ter Stegen nach elf Jahren in Diensten des FC Barcelona emotional von seinen Teamkollegen und dem Staff verabschiedet. "Der Abschied war sehr schwer, es fällt mir immer noch schwer, darüber zu sprechen. Die Umkleidekabine von Barcelona ist spektakulär", so der Keeper. Nun spielt er zur Wahrung seines WM-Traums aber erstmal ein halbes Jahr auf Leihbasis für Girona. "Ich wollte dieses Projekt. Mir hat sehr gut gefallen, was ich gehört habe", betonte ter Stegen.
Bei Girona will der 33-Jährige nun die dringend benötigte Spielzeit sammeln, um als Stammtorhüter die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bestreiten zu können. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass ter Stegen die deutsche Nummer eins sei, dafür bei seinem Klub allerdings spielen müsse.
Marc-Andre ter Stegen: Seine Leistungsdaten beim FC Barcelona
- Spiele: 423
- Gegentore: 416
- Ohne Gegentor: 176
- Einsatzminuten: 38.135
Häufig gestellte Fragen
Marc Andre ter Stegen spielt auf der Torwartposition.
Marc Andre ter Stegen wurde am 30. April 1992 in Mönchengladbach geboren.
Beim FC Barcelona trägt Marc Andre ter Stegen die Nummer eins.
Seine Körpergröße wird mit 1,87 Meter angegeben.
Sein Gewicht liegt bei rund 88 Kilogramm.
Darüber gibt es keine offiziellen Informationen. Vermutlich trägt Marc Andre ter Stegen die Schuhgröße 45 (EU).
Sein rechter Fuß ist der stärkere. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig seine Fähigkeiten im Spielaufbau.
Marc Andre ter Stegen spielte in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften ehe er 2009 Stammtorhüter der Profis wurde.
Marc Andre ter Stegen lebt an der Küste Barcelonas, im Stadtteil Gracia.
Marc Andre ter Stegen fährt einen CUPRA, da er seit 2020 globaler Markenbotschafter für die Marke ist. Er fährt in der Regel Modelle wie den CUPRA Formentor und hat auch einen CUPRA Ateca Limited Edition.
Da Marc Andre ter Stegen in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, spricht er fließend Deutsch.
Marc Andre ter Stegen hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Daniela Jehle: einen älteren Sohn Ben, der im Dezember 2019 geboren wurde und einen jüngeren Sohn Tom, der im März 2024 zur Welt kam.
Von 2012 bis 2025 war Marc Andre ter Stegen mit Daniela Jehle zusammen und insgesamt acht Jahre verheiratet. Seit Sommer 2025 ist der Torhüter mit Ona Sellares liiert.
Das genaue Gehalt von Marc Andre ter Stegen ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er beim FC Barcelona aktuell rund 6,3 Millonen Euro pro Jahr verdienen soll. Sein Vertrag läuft noch bis 2028 bei den Katalanen.
Er wurde mit Deutschland 2009 U17-Europameister. Überdies holte er mit der deutschen Nationalmannschaft 2017 den Confederations Cup. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit dem FC Barcenlona und nationale Pokalsiege. 2015 wurde Marc Andre ter Stegen mit Barca zudem Champions-League-Sieger. Außerdem gewann er den Supercup und die Fifa-Klub-WM.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen.
Marc Andre ter Stegen hat die Jaschin-Trophäe noch nie gewonnen. Er wurde 2019 auf dem zweiten Platz der Abstimmung hinter dem Gewinner Alisson Becker gewertet.
In jungen Jahren seiner Karriere hatte ter Stegen den Spitznamen "Mini-Kahn". Heute ist er unter dem Spitznamen "Mats" bekannt, den Anfangsbuchstaben seines vollständigen Namens.