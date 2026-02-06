Zehn Jahre nach der Sensationsmeisterschaft: Leicester City droht der Total-Absturz

Der Traditionsklub ist wegen Verstößen gegen die finanziellen Regularien mit einem Abzug von sechs Punkten bestraft worden. Damit rutschten die Foxes in der Championship vom 17. auf den 20. Platz ab und liegen nur noch dank der besseren Tordifferenz über der Abstiegszone.

Eine unabhängige Kommission stellte fest, dass Leicester die zulässige Verlustgrenze im maßgeblichen Dreijahreszeitraum bis zur Saison 2023/24 um knapp 21 Millionen Pfund (24 Millionen Euro) überschritten hatte. In den drei betroffenen Spielzeiten verbuchte der Klub Verluste von zusammen mehr als 200 Millionen Pfund (230 Millionen Euro).