Ob Michael Olise den Ballon d'Or gewinnen könnte? "Davon bin ich überzeugt", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, der Sport Bild. "So wie sich Olise bisher bei uns entwickelt und gezeigt hat, ist das absolut realistisch."
Zahlen lügen nicht! Abwärtstrend bei einem Leistungsträger des FC Bayern
Anfang Oktober war das, Olise damals einer der formstärksten und spektakulärsten Spieler Europas. Gerade eben hatte der 23-jährige Rechtsaußen beim 5:1 gegen den FC Pafos eine weitere Galavorstellung gezeigt. Nach den ersten neun Pflichtspielen der Saison hielt Olise bereits bei fünf Treffern und sechs Assists. Die Ausbeute in den acht Partien seitdem: zwei Tore, eine Vorlage.
Olise spielt weiterhin höchst bemüht. Er verzeichnet für einen Offensivspieler immer noch ungewöhnlich viele Ballaktionen. Er geht immer noch oft ins Dribbling und reißt so Löcher in die gegnerischen Abwehrreihen. Er schließt immer noch oft ab und kreiert so gefährliche Szenen. Olises nur unzureichend parierten Schuss nutzte Luis Diaz beispielsweise zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Paris Saint-Germain. 36 Abschlüsse verzeichnete Olise in der Bundesliga bisher und damit mehr als jeder andere Spieler, sein Teamkollege Harry Kane folgt mit 34. Kane machte daraus 13 Tore, Olise aber nur vier - drei davon an den ersten beiden Spieltagen.
Mittlerweile fehlt Olises Dribblings, Schüssen und Pässen oftmals die nötige Genauigkeit. Seit Anfang Oktober hat er diesbezüglich in fast allen statistischen Kategorien abgebaut. Beim 2:2 gegen Union Berlin am Samstag vergab er mal wieder eine Großchance, zudem leistete er sich 27 Ballverluste - mit Abstand die meisten beim FC Bayern. Insgesamt zeigte Olise in Berlin seine schwächste Leistung in dieser Saison.
- Getty Images Sport
Michael Olise: Ähnlicher Saisonverlauf wie vor einem Jahr
Woran es liegt? Womöglich an zu viel Belastung, an zu wenigen Pausen. Olise kam in allen 17 bisherigen Pflichtspielen zum Einsatz und absolvierte dabei 1358 von 1530 möglichen Minuten, das macht etwa 89 Prozent der Gesamtspielzeit. Nur Harry Kane und Joshua Kimmich standen für den FC Bayern bis dato länger auf dem Platz.
Olises aktuelle Situation weckt Erinnerungen an die vergangenen Spielzeit, seine erste beim FC Bayern. Auch damals baute er nach einem spektakulären Saisonstart im Herbst etwas ab. Zwischenzeitlich gelangen ihm in elf Pflichtspielen nur drei Scorerpunkte, ehe er sich wieder steigerte und vor allem in der Schlussphase der Bundesliga-Saison verlässlich ablieferte.
Nun reist Olise erstmal zur Nationalmannschaft. Frankreich führt Gruppe D aktuell mit drei Punkten Vorsprung auf die Ukraine an, am Donnerstag kommt es zum wohl vorentscheidenden direkten Duell. Abschließend gastiert die Equipe Tricolore bei Schlusslicht Aserbaidschan. Bei der vergangenen Länderspielphase Mitte Oktober stand er zweimal in der Startelf, blieb jeweils ohne Scorerpunkt und bekam von der französischen Presse für seine Leistung viel Kritik.
Die meisten Einsatzminuten für den FC Bayern in dieser Saison
- Joshua Kimmich: 1407
- Harry Kane: 1372
- Michael Olise: 1358
- Luis Diaz: 1334
- Konrad Laimer: 1318