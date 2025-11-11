Zahlen lügen nicht! Abwärtstrend bei einem Leistungsträger des FC Bayern

Anfang Oktober war das, Olise damals einer der formstärksten und spektakulärsten Spieler Europas. Gerade eben hatte der 23-jährige Rechtsaußen beim 5:1 gegen den FC Pafos eine weitere Galavorstellung gezeigt. Nach den ersten neun Pflichtspielen der Saison hielt Olise bereits bei fünf Treffern und sechs Assists. Die Ausbeute in den acht Partien seitdem: zwei Tore, eine Vorlage.

Olise spielt weiterhin höchst bemüht. Er verzeichnet für einen Offensivspieler immer noch ungewöhnlich viele Ballaktionen. Er geht immer noch oft ins Dribbling und reißt so Löcher in die gegnerischen Abwehrreihen. Er schließt immer noch oft ab und kreiert so gefährliche Szenen. Olises nur unzureichend parierten Schuss nutzte Luis Diaz beispielsweise zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Paris Saint-Germain. 36 Abschlüsse verzeichnete Olise in der Bundesliga bisher und damit mehr als jeder andere Spieler, sein Teamkollege Harry Kane folgt mit 34. Kane machte daraus 13 Tore, Olise aber nur vier - drei davon an den ersten beiden Spieltagen.

Mittlerweile fehlt Olises Dribblings, Schüssen und Pässen oftmals die nötige Genauigkeit. Seit Anfang Oktober hat er diesbezüglich in fast allen statistischen Kategorien abgebaut. Beim 2:2 gegen Union Berlin am Samstag vergab er mal wieder eine Großchance, zudem leistete er sich 27 Ballverluste - mit Abstand die meisten beim FC Bayern. Insgesamt zeigte Olise in Berlin seine schwächste Leistung in dieser Saison.